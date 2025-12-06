Marga Prohens alerta de la degradación de las instituciones en la celebración del Día de la Constitución

La presidenta del Govern, Margalida Prohens, alertaba este sábado en el acto del Día de Constitución sobre la preocupación ante la degradación de las instituciones y su "instrumentalización" para "intereses partidistas" y la destrucción del adversario político. A la vez celebraba el Estado autonómico con sus "realidades diversas" y sus singularidades, entre ellas que Baleares tenga "dos lenguas", los cincuenta años de la Constitución, "el final de la dictadura" y el legado de "la transición ejemplar". Además, se arrogaba un papel protagonista "por la responsabilidad que me confiere" el ser la primera de los presidentes baleares que representa a una generación que ya somos hijos de la democracia", y de la Constitución de 1978.

Prohesn ha cerrado el acto institucional, en el Salón del Tinell del Palacio Real de La Almudaina, que inauguraba el delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez, una celebración que reúne a autoridades civiles y militares y representantes del mundo académico, económico, y social en una jornada marcada por las ausencias. La de los cargos electos de Vox, que no sorprende, y ya avisaban desde la mañana a través de un comunicado que no asistirían a "eventos organizados por el PSOE", partido que "se ha dedicado a pisotear la Constitución y los derechos de los españoles" y al que consideran "una banda de corruptos y mafiosos". Ahora bien, amparándose en el "deber institucional" daban cuenta de que el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, asistiría; erraban, al parecer una gripe atroz se lo ha impedido.

Los ausentes

Tampoco pudieron asistir el histórico socialista Emilio Alonso, al exdiputado de 1977, exsenador y primer secretario de la Federación Socialista Balear le sustituía Mercedes Garrido rabiosamente vestida de rojo para leer uno de los artículos de la Constitución. También Xisco Mellado de CCOO hizo de lector por la gripe que tampoco permitió asistir a su secretario general, José Luis García. La exdiputada del Parlamento Europeo Francisca Bennàsar, la periodista Conxa Rosillo y el secretario general de UGT-Balears, Pedro Homar, también se lucieron en el habitual glosado de los artículos de la Carta Magna. Entre las libertades consagradas por la Constitución que destacaron no faltaron la protección de los derechos humanos, la democracia representativa y los partidos políticos, la libertad de expresión e información, la sindical o la libre elección de la profesión y el derecho a un salario.

La presenta Marga Prohens durante su discurso, a la derecha las personalidades que han leído artículos de la Constitución / GUILLEM BOSCH

Tras ese acto simbólico, tomó el testigo la líder popular, quien considera que estamos asistiendo "en los últimos tiempos con preocupación a la degradación de nuestras instituciones" y a su "instrumentalización no como herramientas al servicio del interés general de los ciudadanos, sino al servicio de intereses partidistas".

La jefa del Consolat critica cómo se ha minado "la independencia de instituciones" para destruir al adversario político

Prohens abandonaba por un momento el tono conciliador de su discurso para criticar cómo se ha minado "la independencia de instituciones claves de nuestra arquitectura institucional" para ponerlas "al servicio de la destrucción del adversario político, entrando en peligrosas derivas del poder en España" en una velada alusión al caso del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que será juzgado por fraude fiscal y falsedad documental, y al juicio al ex fiscal general Álvaro García Ortiz.

Bloqueo a leyes

"Vemos hoy como el poder legislativo, concretamente el Congreso de los Diputados, bloquea desde la mesa la tramitación de aquellas leyes que cuentan con un apoyo mayoritario de la cámara porque no disponen del apoyo del Gobierno de España, o se veta medios de comunicación críticos" con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, censura Prohens. "No solo se hurtan decisiones que corresponden al Poder Judicial con indultos y amnistías que dinamitan un principio básico de nuestra democracia y nuestra Constitución, como es la separación de poderes, —advierte—sino que se espolea en la calle contra la administración de justicia cuando los tribunales ponen límites y hacen cumplir la ley".

En el centro de la imagen, Ramon Morey junto a Catalina Cirer durante el acto en la Almudaina. / GUILLEM BOSCH

La presidenta recordaba el Nobel de la Paz que se entrega la próxima semana a la líder opositora venezolana María Corina Machado, lo que muestra que "las democracias en el mundo son conquistas que se tienen que defender, porque, si no corren el riesgo de sufrir retrocesos". También aludía a otro nobel, el escritor Mario Vargas Llosa, quien en su preámbulo de El Quijote defendía el patriotismo «como un sentimiento generoso y positivo, de amor al terruño y a los suyos, a la memoria y al pasado familiar, y no como una manera de diferenciarse, de excluirse y de elevar fronteras contra los otros».

A continuación Prohens se refería a los retos de Baleares: dar respuesta "al crecimiento poblacional, al acceso a la vivienda, la calidad de nuestros servicios públicos, la lucha contra la inmigración irregular y las mafias que la promueven, la igualdad y la lucha contra la violencia machista con episodios como el que se vivió hace una semana en Costitx, la sostenibilidad de nuestro entorno y de nuestros recursos, la lucha contra el cambio climático o la transformación de las Islas Baleares". También mencionaba las inundaciones en Ibiza, un ejemplo de que "cuando vamos juntos, todos a una, cuando solo pensamos en el interés general, cuando trabajamos desde el respeto y la lealtad institucional, somos capaces de responder a lo que de verdad esperan de nosotros los ciudadanos". Ahí queda.

Los invitados han asistido después a un refrigerio en la terraza de La Almudaina, entre ellos varios consellers, como Manuela García, Catalina Cabrer o Antoni Vera; el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés; las eurodiputadas Rosa Estarás y Alicia Homs; el senador José Luis Hila; la diputada María Salom; el presidente del Consejo Económico y Social de las Illes Balears, Francesc Fiol; el alcalde de Palma, Jaime Martínez; el rector de la Universitat, Jaume Carot; el obispo Sebastiá Taltavull; el expresidente del Parlament Pere Rotger; el comandante general de Balears, Fernando Luis Gracia Herréiz; o el presidente del Tribunal Superior de Balears, Carlos Gómez, entre muchos otros. También ha sido un día para reapariciones, como la de la exconsellera popular Catalina Cirer, en su salsa saludando a diestro y siniestro, y otro tanto el socialista ex subdelegado del Gobierno Ramon Morey.