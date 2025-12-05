Las claves de cómo se fraguó "la jugada maestra" de los hoteleros Javier Vich y Carolina Quetglas

La alianza entre BQ Hotels y Summum Hotel Group no se veía venir. "Ha sido una sorpresa, un ejemplo de las posibilidades que tiene algo de lo que se lleva hablando hace años: la convergencia de grupos hoteleros, no vía fusión pero sí en alianzas con idiosincrasia propia de Mallorca", considera un experto del sector bregado en cerrar operaciones. El pacto entre Carolina Quetglas, directora general de BQ, y Javier Vich, CEO en Summum Hotel Group, es "una jugada maestra". Los hoteleros de segunda generación a partir de ahora asumen compartido el cargo de consejeros delegados del nuevo Summum —con 34 hoteles (32 en operación y dos en proyecto), de ellos 23 en la isla, y 1.700 trabajadores y una capacidad operativa y financiera que acelerará su plan de expansión—. El proceso hasta llegar aquí lo han llevado en secreto. Más allá de las dos familias, encabezadas por los fundadores Bernardo Quetlglas y Juan Vich, muy pocos estaban al tanto.

Los dos líderes del sector, ella presidenta de la Agrupación de Cadenas Hoteleras de Baleares (ACH) y él líder de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), llevan un año compartiendo desempeño institucional y mucho tiempo siendo amigos. Hasta sus hijas, compañeras de colegio, también han contribuido a esa ligazón. Estos últimos meses se ha intensificado esa relación y las conversaciones "informales" les han ido acercando. La operación se ha negociado con sigilo. "No queríamos que se filtrara la alianza", dice Quetglas. A las plantillas de las dos hoteleras se les comunicó la noticia poco antes de la rueda de prensa de este jueves en la que se hizo pública.

Quetglas reconoce que en BQ estaban "con ganas de evolucionar y crecer", pero con su modelo patrimonialista —son propietarios de 14 hoteles (23 en Mallorca y 1 en Málaga)— es "más difícil crecer" y aún más hacerlo con rapidez. Ahí entra Summum, que en apenas dos años se enrrumbó en una meteórica expansión.

Mano a mano de pactos

«Hemos pasado de cinco a diez hoteles en un mes y medio», destacaba Vich en 2023. Pero es que en octubre de este año ya alcanzó los 18 establecimientos, con 16 operativos y 2 proyectos en marcha. La meta para 2030 es llegar a 50 hoteles.

Esa aceleración vino por su modelo de gestora multimarca y a través de alianzas. Antes de los Quetglas, que en el nuevo Summum tienen el control accionarial en la estructura societaria que preside Carolina Quetglas como presidenta del consejo de administración, Vich selló alianzas con Gabriel Escarrer en Meliá, con Othman Ktiri en Ok Properties Socimi (Ok Group), con 1881 Hotels (Vichy Catalán Corporation), con Lorenzo Fluxá Domene en LJS Group y el fondo AX Partners. En este mano a mano de pactos desde hace poco más de un año le acompaña Aurelio Vázquez. El directivo seguirá siendo pieza clave en la compañía, conservando la dirección general.

"Seremos una empresa familiar con visión largoplacista. Quiero ser la operadora a la que yo dejaría mis hoteles", resume la presidenta de Summum. Mientras, Sidetours Incoming Services, la agencia receptiva que preside Bernardo Quetglas, queda al margen del acuerdo, pero se convierte en un aliado estratégico que este 2025 ha movido 1,3 millones de pasajeros con una facturación de 380 millones.

De viaje a Capdepera

Vich y Vázquez han protagonizado un 2025 vibrante de negociaciones. Con grandes cadenas hoteleras, con firmas internacionales de private equity ... Sin embargo, cuando ya estaban casi a punto de firmar pesó su idiosincrasia, se iba a "perder la visión familiar". "En un viaje de una hora a Capdepera" que compartieron los líderes de ACH y FEHM "le comenté a Carolina el proyecto que teníamos y esa conversación de amigos acabó en una reunión", cuenta Vich.

Este pacto de dos familias cuyos patriarcas se conocen desde hace cuatro décadas y sus hijos ya hace veinte años que comparten amistad es "una muestra de las posibilidades de dos hoteleras de tamaño parecido. Es un modelo de negocio que puede abrir los ojos a las cadenas mallorquinas que estén en proceso de relevo generacional", apuntan un directivo hotelero.

Javier Vich y Carolina Quetglas, consejeros delegados de Summum Hotel Group, durante la rueda de prensa de su alianza. / Summum

La alianza de estas dos familias mallorquinas muestra esa capacidad de "separar el negocio inmobiliario y la explotación hotelera", señalan otras fuentes del sector y mencionan "la joint venture de Hyatt y Grupo Piñero" con la que crearon el año pasado una empresa conjunta para gestionar los 23 hoteles de Bahia Principe, manteniendo la familia Piñero la propiedad de sus activos. Otra alianza de calado de hoteleros mallorquines fue la de Iberostar con InterContinental Hotels Group (IHG) en 2022, para la comercialización de los todo incluido.

"El tamaño es cada vez más importante" para facilitar la distribución hotelera en los diferentes canales y estrategias de venta de habitaciones en un sector en el que la competencia es feroz. En este contexto a los pequeños hoteleros independientes se les abren nuevas vías: pueden separar la propiedad de la explotación para conservar los activos en las familias. Mientras, los fondos de inversión y las firmas de private equity "ya se están viendo con dificultades de adquirir hoteles" porque los propietarios tienen más opciones que vender vía acuerdos con gestoras u otras cadenas. Se les abre una "oportunidad para crecer". Es el camino para que el patrimonio hotelero isleño siga en manos mallorquinas.