La familia Koplowitz ya es dueña de dos hoteles en Mallorca: el Maricel y el Es Molí

La familia Koplowitz amplía sus posesiones hoteleras en Mallorca. A la presencia de Alicia Koplowitz en la isla con la propiedad del Hospes Maricel & Spa, en Cas Català, Calvià, se suma la de su hijo menor, Pelayo Cortina Koplowitz, que tras la compra por 50 millones del Es Molí, en Deià, planea reposicionarlo como un activo de lujo aprovechando la singularidad de su ubicación en la Serra de la Tramuntana.

El menor de los tres hijos del empresario Alberto Cortina y Alicia Koplowitz, conde de San Francisco de Peñalver, es el fundador y socio director de Ilanga Capital, la firma de inversión a través de la cual ha comprado el Boutique Hotel Es Molí, un cuatro estrellas del que sacará su mejor potencial con sus planes a medio plazo de transformarlo en un establecimiento orientado al turismo de lujo "alineado con las tendencias de sostenibilidad, bienestar y lujo consciente". De él, según destacan en la web de Ilanga se aprecia que es un "producto diferenciado con historia, identidad y ubicación sin parangón". Cortina inaugura con este hotel una nueva línea de negocio, Unique Trophy Assets, centrada en la adquisición, revalorización y reposicionamiento de activos únicos.

Pelayo Cortina Koplowitz, conde de San Francisco de Peñalver, ha comprado el hotel Es Molí a través de Ilanga Capital. / Ilanga

Al conde de San Francisco de Peñalver le acompañan en la firma "especializada en hospitality alternativo y longevidad" su padre, Alberto Cortina como presidente del Comité Asesor de Ilanga, órgano en el que entre otros altos directivos figuran Antonio Catalá, presidente de AC Hotels; Chema Basterrechea, presidente global y director de Operaciones de Radisson Hotel Group, y Federico J. González, vicepresidente y consejero delegado de Radisson Hotels y Louvre Hotels.

La relación de Pelayo Cortina con Mallorca viene de largo. Su padre es el dueño Moncaire, possesió que compró en 2006, en Fornalutx, a los pies de Puig Major, con más de 300 hectáreas de terreno, por la que pagó 20 millones de euros. El empresario que se casó en Londres vino a la isla a celebrar su reboda, precisamente en Moncaire.

Alicia Koplowitz, en una imagen de 2022, propietaria de la cadena Hospes, a través de su 'family office', Omega Capital. / Raúl Terrel / Europa Press

Mientras, su madre es la propietaria de Hospes Hotels, grupo hotelero del que forma parte el Maricel, otro emblemático establecimiento cuya historia se remonta a los años cincuenta del siglo pasado. Koplowitz que ya era la dueña al cien por cien de este hotel mallorquín ha tomado el control de la cadena al recomprar su participación del 50 % a Gaw Capital Partners, deshaciendo así la alianza que había iniciado con el fondo de origen asiático a través de su family office, Omega Capital.

Desde Montgomery Cliff a Rita Pavone

El hotel Maricel data de 1950, era propiedad de Victorio Luzuriaga, de los Astilleros Luzuriaga de Guipúzcoa, y lo diseñó el arquitecto mallorquín Francesc Casas Llompart, con una categoría de cuatro estrellas, 80 plazas y 48 habitaciones, se detalla en su web. Montgomery Cliff, Errol Flynn, Silvia Hedges (copropietaria de Benson and Hedges Cigarrettes), Julia Gutiérrez Caba, Rita Pavone... fueron algunas de las personalidades que se alojaron allí.

El hotel Es Molí, en Deià data de 1965. / Ilanga

Francisco Casas Llompart lo construyó en 1948 con un "sobrio estilo regionalista", el hotel "adoptó el modelo de las construcciones palaciegas de la ciudad de Palma y de las casas rurales señoriales de los siglos XVI y XVII".

En 1986 el Maricel cerró sus puertas, hasta que en 2002 reabrió. La cadena hotelera de Alicia Koplowitz le devolvió el esplendor al establecimiento abandonado. Tras otra nueva reforma se construyeron dos nuevas edificaciones, una de ellas destinada a ampliar el número de habitaciones.