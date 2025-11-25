El propietario de una villa turística ilegal de la red de Paco Garrido: “Yo no sé lo que hace ese señor, mi casa tiene licencia”

"Yo no sé lo que hace ese señor, a mí como si tiene una plantación de marihuana o un puticlub, es cosa suya". "Ese señor" es Paco Garrido, el empresario que explota al menos 19 viviendas turísticas que suman más de 300 plazas en la mayoría de los inmuebles usurpando supuestamente los números de licencias de otros inmuebles. Y el que hace dicha afirmación es uno de los propietarios de Villa Sunset Boulevard Lujo, nombre comercial de una casa en la urbanización de Puntiró, en Palma, al que han denunciado los vecinos por las molestias que sufren por el alquiler turístico a grandes grupos y la celebracion de eventos en la casa. También han recurrido a la Agencia de Defensa del Territorio (ADT) por obras ilegales.

Villa Sunset Boulevard, vivienda ubicada en la calle Gatosa, en Puntiró, fue denunciada el pasado junio ante la conselleria de Turismo, el Consell de Mallorca y el Ayuntamiento de Palma. La Asociación de Vecinos de Puntiró contrató al bufete Buades para llevar adelante el caso. Los afectados critican que se alquile la finca para eventos sin tener licencia ni cumplir con los requisitos de seguridad, sobrepasando la normativa de ruidos, con sobreocupación de plazas y para la celebración de eventos ilegales. Por las irregularidades urbanísticas han acudido a la ADT dado que la parcela se ubica en suelo rústico. Además, han recurrido en varias ocasiones al canal de denuncias de Airbnb, porque se duplica el número de plazas, sin que la plataforma haya procedido a retirar el anuncio.

Volante aportado por los vecinos de Puntiró del "tardeo de inauguración de la llegada de Paco Garrido" a la urbanización. / DM

El propietario de la vivienda alega que sí cuenta con licencia turística "al menos desde hace seis años. La tenía para 12 personas y me la rebajaron a ocho. Mi vivienda es totalmente legal", asegura. Al cuestionársele que Garrido la comercializa en Airbnb con 16 camas y especifica que "la villa tiene capacidad para 25 huéspedes pagando una tarifa extra" echa balones fuera.

El inmueble aparece en Airbnb con un número de registro que no se corresponde con la licencia que dice tener el propietario. Efectivamente, hay una vivienda identificada como Villa Puntiró en la misma dirección con capacidad para ocho personas, según el Registro de empresas actividades y establecimientos turísticos del Consell de Mallorca. Sin embargo, Paco Garrido, quien al menos tiene en marcha expedientes sancionadores en 21 viviendas, según ha podido saber este diario, este martes ofertaba Villa Sunset Boulevard con una licencia que se corresponde con la de un bar en El Arenal, en Llucmajor, según se comprueba en dicho registro.

"Yo no sé lo que hace (Garrido), si se ha equivocado con el número de licencia. Mi casa es legal", asegura el propietario

"Yo no sé lo que hace (Garrido), no sé si se ha equivocado con el número de licencia. Mi casa es legal", insiste el propietario y se revuelve contra la comunidad de vecinos porque "me han denunciado y es mentira lo que dicen". También les afea que hayan hecho vídeos para dejar reflejados los alborotos de los huéspedes que se alojan en la vivienda. "Es totalmente ilegal que graben en mi casa. No pueden grabarme si me pongo en pelotas. Yo estoy en mi casa como me da la gana", esgrime, esto porque los vecinos han llegado a cuestionar que los hijos de la propietaria de la casa pared con pared tienen que ver "cómo 20 alemanes borrachos y desnudos juegan al voleibol con la música a tope".

Anuncio de una boda celebrada en la vivienda de la urbanización Puntiró, aquí anunciada como Finca Puntiró, antes de que la explotara Paco Garrido. / DM

"Este señor (Garrido), me paga y yo le alquilo la casa para vivir o para utilizar la licencia [turística]. A mí como si tiene una plantación de marihuana o un puticlub", replica.

El propietario reconoce: "Yo he hecho bodas mías y fiestas antes". Como denunciaron a este diario desde la asociación vecinal, antes de que Villa Sunset Boulevard pasara a ser explotada por Paco Garrido (hace casi un año), se celebraron al menos diez bodas" en un año. Les "prometió" que dejaría de hacerlas, pero al pasar la vivienda a manos de Garrido "hemos ido de mal a peor", reconocen los vecinos. Mientras, este propietario está en el chat de WhatsApp de la comunidad donde "nunca dice nada" sobre las quejas por los huéspedes de la casa.