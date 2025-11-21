Turismo
Elecciones en Fomento del Turismo de Mallorca: Eduardo Gamero se volverá a presentar para presidir la entidad centenaria
La entidad centenaria celebrará su asamblea general el 16 de diciembre, hasta el 1 se pueden presentar candidaturas
El 16 de diciembre se celebrará la asamblea general extraordinaria del Fomento del Turismo de Mallorca con la elección de la nueva junta directiva. Salvo sorpresas, Eduardo Gamero seguirá presidiendo la entidad centenaria, pues ya ha anunciado que se vuelve a presentar.
No obstante, hasta el 1 de diciembre se pueden presentar las candidaturas, de acuerdo con los estatutos del Fomento del Turismo, según ha informado este viernes la institución.
El actual presidente lidera el Fomento desde hace más de una década. El que fuera diputado y director general de Promoción Turística en el Govern de Jaume Matas presentó una candidatura conjunta con Pedro Iriondo, fundador y director general de Kontiki en 2009, y ascendió a la presidencia en 2012.
Ahora finalizará su último mandato y se postula para continuar. Hasta el 1 de diciembre está abierto el plazo para presentar candidaturas, quince días antes de la celebración de la asamblea, prevista para el día 16.
Gamero se presenta con los mismos integrantes de la actual junta directiva "que así lo deseen", señala en una misiva a los socios. Este es el equipo: vicepresidentes Bartolomé Servera (de la Asociación de Distribuidores), Joaquín Caldentey (Garden Hotels) y Pedro Iriondo (Viajes Kontiki y la patronal de agencias Aviba); tesorero, Miguel Artigues (Asociación de Agroturismos; secretario, Bartolomé Bestard (Alcudiamar) y vocales, Miguel Bermúdez, Maria Comas (Viajes PMI Events), Luis del Olmo (consultor), Tolo Deyà (decano de Turismo de la UIB), William Graves (Fundación Robert Graves), Hans Müller, Margarita Ramis (Grupotel y FEHM), Antonio Ramon (Grupo Excursionista Fomento), Rafael Roig (Roig Bus y FEBT) y Francisco Vila (Grupo Arabella).
