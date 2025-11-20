Hoteleros, restauradores y comerciantes coinciden: "La asignatura pendiente" en Playa de Palma es el comercio

Hoteleros, restauradores y comerciantes coinciden en que "la asignatura pendiente" para la zona turística madura de Playa de Palma es el comercio, así lo han expuesto este jueves en el II Foro Playa de Palma – Palma Beach. Los empresarios reclaman para el destino mallorquín una hoja de ruta que por fin se lleve adelante sin caer en "un proyecto faraónico" que "con los cambios políticos se quede estancado.

En el evento celebrado en el Aubamar Convention Center, donde el regidor de Turismo de Palma, Javier Bonet, ha presentado el proyecto del nuevo paseo marítimo, el presidente de la Asociación Hoteleros Playa de Palma, Pedro Marín, abogaba por la colaboración público-privada para sacar adelante "miniproyectos" que perduren y pueden salir adelante más allá de los ciclos electorales. "El mayor hándicap es el comercio", criticaba, que es "inexistente". Cree que se debe llevar adelante una ordenanza estética y normativa para transformar la fachada marítima a la que se tendrían que adaptar los comercios y evitar que haya tantos supermercados porque "perjudican".

Marín cree que el paseo marítimo de la zona tendría que ser "un eje para turistas y residentes los 365 días del año". "Cuando consigamos convencer al residente de que Playa de Palma no es solo para el turista llegará la transformación", opina el líder hotelero. Tras una buena temporada –"nosotros somos hoteleros, satisfechos, satisfechos nunca estamos", bromeaba–, quedan en la zona 18 establecimientos, el 12 %, aunque cree que "el foco de atención" no se ha de poner en esa cifra, sino en que se ha conseguido alargar la temporada. Para Marín un modelo a imitar de regeneración es Miami.

Mika Ferrer, CEO del sello de calidad Palma Beach, en el Aubamar Convention Center. / AgenciaCom

Para Mika Ferrer, CEO de Palma Beach, "la asignatura pendiente" en el destino es también el comercio, porque mientras la restauración se ha puesto a la altura de los hoteles y también ofrece restaurantes de cinco estrellas, no hay tiendas que les sigan. "En Ibiza la gente se pone guapa, aquí va en camiseta", resumía, mientras los turistas se van a Palma a "hacer shopping". Por otro lado, considera que en Playa de Palma ya no hay un problema de turismo de excesos, "es de incivismo en la calle", si bien está mejorando tras muchos años de "abandono".

El director general de Aubamar Hotels, Onofre Pascual, aboga porque Playa de Palma se transforme "en una playa urbana", por lo que el comercio se tendría que ampliar y actualizar para que no sea solo de souvenirs, "con todo el respeto", puntualizaba. Pascual también destaca que este destino es complementario en turismo MICE con Palma y su Palau de Congressos.

Desde Pimeco, su presidenta, Carolina Domingo, apunta que "el problema más grande es la venta ambulante", hay que erradicarla. También defiende invitar a los mallorquines a "redescubrir" Playa de Palma, donde, por otro lado, se necesita más presencia del producto local de calidad". "Hay marcas mallorquinas muy buenas que querrán estar en el paseo marítimo", augura la comerciante.

Onofre Pacual, director general de Aubamar Hotels. / AgenciaCom

Mientras, María José Aguiló, vicepresidenta ejecutiva de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), subrayaba: "Es necesario que este destino cristalice en una hoja de ruta estructurada y con dotaciones, hasta ahora no ha sucedido". Aguiló, que intervino por vía telemática desde Cartagena, donde se celebra el congreso de la patronal nacional CEHAT, recordaba que para Playa de Palma se "han hecho y desecho entidades" sin lograr su objetivo.