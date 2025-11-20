Emma Heslop liderará el Sistema de Observación y Predicción Costero de Baleares

El Consejo Rector del Sistema de Observación y Predicción Costero de Baleares (Socib) ha nombrado por unanimidad a Emma Heslop como nueva directora de la entidad. La decisión fue tomada durante una reunión celebrada este miércoles en Madrid, tras un exhaustivo proceso de selección que comenzó el pasado mes de mayo.

Heslop, doctora en Física Oceanográfica por la Universidad de Southampton (Reino Unido), cuenta con una destacada trayectoria profesional que abarca tanto el ámbito científico como el empresarial. Ha sido responsable del Global Ocean Observing System (GOOS), donde lideró un equipo internacional y promovió la visibilidad de la observación oceánica en organismos internacionales como la ONU y la OCDE.

La nueva directora tiene una estrecha relación con el Socib, donde contribuyó al desarrollo del primer Plan Estratégico y lideró importantes proyectos científicos relacionados con la observación marina, como la instalación de los gliders. Su experiencia también incluye la implementación de la Estrategia GOOS 2030, que busca mejorar la calidad y accesibilidad de los datos oceánicos para los usuarios globales.

Durante el Consejo Rector, también se reconoció la labor de Joaquím Tintoré, quien, como director anterior, ha sido fundamental en la consolidación del Socib como un referente en la investigación oceanográfica y la innovación científica a nivel internacional.

El Socib es un consorcio público que recopila datos del entorno marino en Baleares a través de una red de plataformas oceanográficas, y ofrece servicios tanto a la comunidad científica como a las administraciones y el sector empresarial.