PSOE y Més acusan a Galmés de someterse al "chantaje" de Vox por su ataque al catalán

El PSOE y Més per Mallorca acusan al presidente del Consell de Mallorca de someterse al "chantaje" de Vox para atacar al catalán con la presentación este viernes de los presupuestos para 2026 pactados con la ultraderecha y en los que por primera vez se eliminan las ayudas a la Obra Cultural Balear (OCB) y Joves de Mallorca per la Llengua. Los socialistas critican al popular por ceder a los postulados de la ultraderecha también en inmigración y vuelven a denunciar la gestión opaca en la institución insular. Desde la formación ecosoberanista censuran, además, la continuidad del segundo cinturón y "el impulso de medidas racistas".

La portavoz del PSIB-PSOE en el Consell, Catalina Cladera, recrimina a Galmés someterse al “chantaje de Vox” por haber eliminado las subvenciones a la lengua catalana y por incluir en los presupuestos medidas "contra los inmigrantes que el vicepresidente, el ultraderechista Pedro Bestard, ha calificado como de combate contra 'el efecto llamada'". PP y Vox están recortando en ámbitos esenciales como la cultura y la lengua, con la gravedad de retirar las aportaciones directas a la OCB y Joves per la Llengua. Para Cladera este acto es un “daño inédito a la identidad cultural de Mallorca” con el que Galmés cede a los postulados de Vox "consumando una ofensiva ideológica contra la lengua propia".

Los socialistas también censuran que el Consell de Galmés ha entrado en el discurso del “rechazo y la criminalización de los menores migrantes”, además de que promueve la creación de un centro que, "en lugar de proteger, pretende aislar estos jóvenes", todo ello para ceder ante la extrema derecha que “no quiere ver ni un menor migrante en la isla”.

Antes las críticas de Galmés al Gobierno central, Cladera defiende que el 40 % de los ingresos provienen directamente de Madrid, además de que con Sánchez de presidente ha crecido un 60 %, con una aportación global de más de 9.000 millones. También afea al presidente que en el ejercicio anterior se dejaron de ejecutar 120 millones, lo que muestra "falta de compromiso con las necesidades" de los ciudadanos.

Catalina Inés Perelló, portavoz de Més en el Consell de Mallorca. / Més

“Las carreteras continúan saturadas, la presión turística no se ha abordado con medidas efectivas, y la gestión territorial sigue sin rumbo”, sostiene Cladera, además de que critica la dotación presupuestaria para atención a menores y mayores, mientras sigue congelado un "proyecto estrella" como el de Servicio de Atención Integrada Domicilio.

Por su parte los ecosoberanistas ya avanzan que votarán en contra de unos presupuestos que "recortan derechos y alimentan el conflicto social". Més considera que suponen "un retroceso grave en derechos lingüísticos" con la eliminación de las ayudas a la OCB y Joves per la Llengua. Para la portavoz insular de Més, Catalina Inés Perelló, el Consell "ha asumido completamente la agenda de Vox". "Galmés paga un precio muy alto para mantenerse a la presidencia: cada presupuesto es una nueva cesión al chantaje de Vox, y el catalán es la primera víctima", sostiene Perelló.

Desde esta formación también se alerta de las medidas de carácter "racista y xenófobo alineadas con las exigencias de la extrema derecha". Asimismo se rechazan proyectos "insostenibles y obsoletos", como el tramo I del segundo cinturón de Palma, "un paso atrás en la lucha contra el colapso y en la defensa del territorio".

Para Perelló los presupuestos de Galmés en lugar de pensar en Mallorca y "su gente" vienen a satisfacer "la obsesión recentralizadora de la derecha y la extrema derecha".