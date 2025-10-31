El Consell de Mallorca lleva a la feria turística de Londres una web que diseña un viaje con IA y 'dimonis'

El Consell de Mallorca participará en la feria turística World Travel Market (WTM), que se celebra la semana que viene en Londres, y presentará una plataforma que diseña tu viaje ideal, sostenible y personalizado con inteligencia artificial para promocionar la isla.

Así, el presidente del Consell, Llorenç Galmés, la vicepresidenta, Antònia Roca, y el consellerde Turismo, José Marcial Rodríguez, presentarán la iniciativa 'Mallorca se reinventa' el próximo martes día 4 de noviembre con el objetivo de liderar un nuevo modelo de gestión del turismo responsable basado en la convivencia.

Rodríguez ha explicado este viernes que la institución quiere poner de manifiesto que la isla es "un destino que evoluciona hacia la inteligencia turística, la sostenibilidad y la experiencia personalizada". "El Reino Unido es un mercado estratégico para nosotros, y en la WTM vamos a mostrar cómo estamos preparados para adaptarnos al viajero del futuro", ha subrayado el conseller en una rueda de prensa este viernes para dar a conocer la presentación que lleva Mallorca a la feria británica.

Se busca posicionar Mallorca como "pionera" en el desarrollo de un nuevo ecosistema digital centralizado en la web mallorca.es, cuyo principal motor de personalización será un agente de inteligencia artificial que ayudará al usuario a personalizar su experiencia.

Exposición y 'correfoc'

Tras la presentación, y ese mismo día, en el centro de Londres, se realizará una exposición titulada Dins i més enllà del marc, en la que artistas mallorquines exhibirán sus obras durante una semana en el marco de la feria. La presentación oficial será el martes a las 18.00 horas.

El Consell de Mallorca presentará el proyecto cultural Noves Presències, que impulsa a jóvenes promesas artísticas de la isla y va en línea con la apuesta institucional por unir cultura y turismo. Tras recuperar esta iniciativa el pasado mes de mayo, se lleva a Londres la obra de siete creadores emergentes seleccionados por la Asociación de Críticos y Comisarios de las Illes Balears (ACCAIB), en la muestra 'comisariada por Beatriz Escudero.

"Es un orgullo mostrar al mundo el talento que nace en Mallorca y ofrecer nuevas oportunidades a nuestros artistas emergentes", subraya Roca, para quien la cultura "es ya una herramienta estratégica para la promoción turística".

También habrá un espectáculo a cargo de la Federació de Dimonis, Diables i Bèsties de Foc de Baleares en el exterior de OXO Gallery, en los Bernie Spain Gardens, entre las 19.00 y las 20.00 horas, con un correfoc a pequeña escala en el que participarán ocho dimonis. Bajo la dirección de Miquel Pons, tomarán parte las colles Escarrufaverros dimonis (Campanet), Bocsifocs dimonis (Esporles), Dimonis de Calvià Vila y Dimonis de Sa Pedrera de Muro.

Además, los representantes del Consell participarán en reuniones con representantes del sector turístico, como Turespaña, lastminute.com, eDreams, Voyage Privé y Wanderlust.