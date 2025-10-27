La UIB estrena laboratorios para investigar enfermedades como el cáncer o los ictus

La Universitat de les Illes Balears (UIB) estrena nuevos laboratorios para investigar en biomedicina, especialmente en enfermedades como los ictus, el cáncer o materias como la neurobiología. Las instalaciones, que pertenecen al Instituto Universitario de Investigación en Ciencias de la Salud (IUNICS), han supuesto una inversión total de 1,3 millones de euros, de los cuales casi un millón ha sido financiado por la conselleria de Educación.

El objetivo de este nuevo centro, ha explicado el Govern en una nota de prensa, es reforzar la investigación biomédica en las islas, atraer talento científico y estrechar la colaboración con el sistema sanitario público para trasladar los avances de laboratorio a la práctica clínica. Según la nota, los espacios están pensados para favorecer el trabajo colaborativo y acelerar proyectos que puedan tener impacto directo en la salud de los pacientes.

Entre las líneas de investigación que se desarrollarán destaca la neurobiología celular, centrada en mejorar la recuperación tras un ictus. Los equipos combinarán técnicas genómicas y modelos experimentales para identificar genes implicados en la reparación de las lesiones isquémicas, incluidas las que afectan a niños, y diseñar terapias personalizadas.

Otra de las áreas principales se dedicará a la biología celular del cáncer, con estudios sobre los mecanismos de agresividad tumoral y la evaluación de tratamientos combinados. También se impulsarán proyectos sobre biomarcadores y terapias avanzadas para el diagnóstico precoz y la medicina de precisión.

Desde el Govern subrayan que estas nuevas instalaciones "permitirán convertir el conocimiento científico en resultados clínicos tangibles" y consolidarán la universidad como referente en innovación biomédica.

La inauguración ha contado con la presencia del conseller de Educació i Universitats, Antoni Vera, el rector de la UIB, Jaume Carot, y representantes del Govern y del IUNICS, que han destacado el valor de la colaboración institucional para fortalecer la investigación en salud en las islas.