Ocio, 'rent a car' y restauración avisan de la ralentización para 2026, "las temporadas que vendrán serán peores"

Las patronales del ocio, del rent a car y de la restauración ya han acusado esta temporada en Baleares cierta ralentización de la que advertía el último informe de Exceltur y "las que vendrán serán peores", han avisado este viernes." La caída del tique medio" en restaurantes, una facturación "más irregular" en el alquiler de vehículos y que el cliente ya "no tiene esa alegría" que se vio tras la pandemia para gastar en sus salidas lo ponen de manifiesto.

Se alerta de una mayor presión de las Administraciones Públicas que afecta a las pequeñas y medianas empresas, mientras "estamos viendo azuzar el fuego a los políticos" en el Parlament en torno a la subida de la ecotasa, "echándose los trastos" el PP y el PSOE. Estas son algunas de las reflexiones lanzadas en el panel ¿El turismo se ralentiza?, moderado por José Antonio Fernández de Alarcón, socio director de Monlex, en una jornada organizada por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), celebrada en el St. Regis Mardavall.

Fernández de Alarcón partía en su presentación pidiendo que se deje de llamar a la oferta complementaria de tal manera. "Es oferta especializada, tiene el mismo valor" que la del alojamiento, venía a decir. "Sin ella no habría turismo", advertía para después plantear a los líderes de las patronales su visión sobre la tendencia hacia una "normalización" en el crecimiento turístico.

"La realidad de los que estamos en las trincheras es que ha bajado el tique medio", señalaba Juan Miguel Ferrer, presidente de Restauración Mallorca CAEB, el primero que este verano alertaba de que "ahora el cliente es más cauto" y mientras el hotel o el avión son "indispensables" del gasto en restaurantes el turista puede prescindir. Así las cosas, "hemos intentado paliar la subida de los costes, pero este año ha subido el convenio de hostelería", añade.

Desde la Asociación Balear de Empresas de Alquiler de Vehículos con y sin Conductor (Baleval), su presidente, Cristóbal Herrera, expone que la facturación esta temporada ha sido "más o menos igual, pero más irregular mientras caen los días de alquiler. Si en 2024 estaba por debajo de siete, este ejercicio ya cae a cinco días, lo que se traduce en un incremento de costes porque hay que dedicar más tiempo y mano de obra por cliente.

"El ocio no vive del residente, se ha convertido en un negocio de temporada" Miguel Pérez-Marsá — Abone

"En 2022 parecía que no había un mañana" para los clientes y su capacidad de gasto. "Se ha acabado", reconoce Miguel Pérez-Marsá, presidente de la Asociación Balear de Ocio y Entretenimiento (Abone), quien también alude a "un aumento exponencial no solo del avión sino también de los hoteles". "Esta es una temporada de ralentización y las que vendrán serán peores", avisa.

"Ahora se habla de turismo regenerativo, que no sé qué es" Cristóbal Herrera — Baleval

En seguida el líder de Baleval ponía el foco en las regulaciones sobre su actividad en las islas. "No puede ser que un día se levanten y digan que hay que limitar el rent a car en Ibiza y luego en Mallorca", se queja. "Hay atascos todo el año y a la salida de los colegios y del trabajo y la solución es limitar los coches de alquiler", afea a sobre las políticas del PP balear. "Ahora se habla de turismo regenerativo, que no sé qué es", reconoce Herrera. "Me falta previsión, planificación, adónde vamos, qué queremos", critica; "no tengo ni idea de qué va a pasar en 2026". El representante del rent a car demanda que lo primero que se necesita es una buena red de transporte público para el residente y el visitante, adaptar las infraestructuras y gestión.

En una mesa redonda en la que no pararon de flotar dardos también Herrera cuestionaba "de quién ha sido la idea de lanzar una campaña para atraer a nómadas digitales" con el efecto que puede tener sobre la crisis de vivienda.

"No podemos vivir de los 'baby boomers' alemanes, se nos están muriendo" Juan Miguel Ferrer — Restauración Mallorca CAEB

Miguel Pérez-Marsá ponía el acento en la bajada del mercado alemán, que es "fundamental" porque "el ocio no vive del residente" y se ha convertido en "un negocio de temporada". Por el crecimiento de los mercados competidores, con Turquía a la cabeza, "somos pesimistas", dice el presidente de Abone."Un camarero que viene a hacer su agosto quiere trabajar seis días a la semana, no cinco", se queja ante la limitación de las horas extra.

La jornada organizada por APD se celebró este viernes en el St. Regis Mardavall. / ADP

Sobre cómo se va a desarrollar la próxima temporada, Ferrer cree que habrá menos meses de aperturas de los negocios y se buscarán "menús más económicos y raciones más pequeñas". Para el líder de los restauradores hay incertidumbre sobre el modelo turístico que quiere Mallorca. "El sector va a tener que reinventarse". "Nos gustaría que la IA se haga cuanto antes con los gobiernos y que impere el sentido común", zanja histriónico. También aboga por la diversificación de mercados: "No podemos vivir de los baby boomers alemanes, se nos están muriendo".