Mujeres del documental Sacar Pecho: «No estoy agradecida al cáncer, pero me ha enseñado a luchar»

El cáncer de mama cambia la vida de quienes lo enfrentan, pero no de la misma forma. El documental Sacar Pecho, impulsado por médicos de Son Espases y el Hospital de Inca, la productora Vivir del Cuento y la Fundación SOLTI, recoge las historias de ocho mujeres que ponen voz a ese proceso, entre ellas Joana Cladera, Sherilin Pascua y Ana Rey. Tres testimonios distintos, en estadios diferentes de la enfermedad, que coinciden en un mismo mensaje: compartir lo que vivimos también ayuda a sanar por dentro.

Joana Cladera, veterinaria de 47 años, recibió su primer diagnóstico con solo 29. «Fue una sorpresa. No te planteas un cáncer con esa edad», recuerda. Después una mastectomía, quimioterapia y radioterapia, logró una larga remisión, pero hace cinco años le diagnosticaron metástasis. «Me detectaron una lesión en la columna y en la cadera. Ahora tomo medicación oral, y mientras funcione, seguiré con ella», explica con naturalidad. Sabe que no tiene cura, pero ha aprendido a vivir con la enfermedad: «No me planteo la esperanza de vida. He aprendido a vivir más deprisa, con objetivos a corto plazo».

Joana Cladera, una de las protagonistas de Sacar Pecho. / MANU MIELNIEZUK

Habla de su dolor crónico y se muestra satisfecha del documental que ha protagonizado junto a siete compañeras más: «No soy ejemplo de nada, pero si mi experiencia puede ayudar a alguien, ya vale la pena». Para Joana, lo más valioso del documental es sentirse acompañada: «Todas las formas de vivir un cáncer son válidas. No pasa nada si un día no puedes más o si otro te quieres comer el mundo. Lo importante es permitirte sentir».

Por su parte, Sherilin Pascua tenía 27 años cuando le diagnosticaron un cáncer de mama en Noruega, donde trabajaba como au pair. «Fue un día que nunca olvidaré. Me hicieron una mamografía, una biopsia… y dos horas después me dijeron que tenía cáncer», cuenta. Su familia vivía en Filipinas y, pese a la distancia, la acompañaron en todo el proceso. Superó el primer tumor con cirugía, quimioterapia y radioterapia, pero en 2018 apareció una metástasis en el esternón. Ahora tiene 37 años.

Sherilin Pascua, del documental Sacar Pecho, tiene 37 años y un cáncer con metástasis. / MANU MIELNIEZUK

«No se puede curar, pero sí tratar. Y me aferro a eso», afirma. Vive con dolor y episodios de ansiedad, pero su actitud es firme: «Tengo miedo, pero el día a día es lo más importante. Hay que seguir, no queda otra». «El cáncer me ha enseñado a luchar y a afrontar el miedo, aunque no estoy agradecida a la enfermedad», resume Sherilin.

Ana Rey, tiene 42 años, es docente y fue diagnosticada cuando estaba embarazada de seis meses. «Recibí quimioterapia durante el embarazo, un tratamiento compatible gracias a la investigación», cuenta. Dio a luz sin complicaciones y completó todos los ciclos de radioterapia, inmunoterapia y hormonoterapia. Hoy está recuperada, aunque arrastra secuelas como el insomnio o la ansiedad.

«Antes vivía la vida que querían los demás. Trabajaba demasiado, sin freno. El cáncer, paradójicamente, fue liberador», confiesa. Aprendió a no aplazar nada: «Si puedes hacerlo hoy, hazlo hoy. No tiene sentido esperar al mañana». Su mensaje a las mujeres que acaban de recibir un diagnóstico es directo: «Que aprovechen esta experiencia, por dura que sea, para ser la versión más fiel de sí mismas. Que pidan lo que necesitan y que se rodeen solo de quien las quiera de verdad».

A Ana Rey, una de las protagonistas del documental Sacar Pecho, le detectaron cáncer de mama embarazada de seis meses. / MANU MIELNIEZUK

Es una de las voces más reivindicativas por la investigación: «Soy un ejemplo de que la ciencia salva vidas. Si me hubiera pasado hace años, quizá no podría haber tenido a mi hijo». Por eso reclama más fondos públicos y educación sanitaria desde las escuelas: «Nuestros niños también convivirán con esta enfermedad. Cuanta más empatía y conocimiento tengan, mejor».

Las tres coinciden en que el valor del proyecto va más allá de la pantalla: «Sacar Pecho no solo da visibilidad al cáncer de mama, sino que acompaña, normaliza y humaniza una realidad que aún cuesta mirar de frente».