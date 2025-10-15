La patronal de aerolíneas ALA insiste en que la conectividad con Baleares peligra por la deuda del descuento de residentes

La Asociación de Líneas Aéreas (ALA) ha vuelto a insistir este miércoles en que la conectividad con Baleares está en peligro por la deuda que mantiene el Estado con las compañías por las subvenciones que adelantan por el descuento de residentes y que todavía no han sido cubiertas. Exigen una solución cuanto antes ante un problema que agrava la liquidez de las empresas y que se va a agudizar sin Presupuestos Generales porque la partida asignada para este concepto no alcanza. De momento, este invierno las compañías han reducido su planificación de asientos con el archipiélago un 1,5 %.

Hasta agosto la cuantía pendiente de cobro por las aerolíneas que operan las rutas de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla con la península asciende a 700 millones de euros, cifra a la que hay que sumar deudas acumuladas de 2024.

“Exigimos al Gobierno que dé una solución cuanto antes a este preocupante problema", ha advertido el presidente de ALA, Javier Gándara, este miércoles," ante una situación que "se está agudizando, agravando la liquidez financiera" de las aerolíneas, "y sin visos de solución mientras que no se aseguren unos Presupuestos Generales con suficiente dotación para este concepto". "Si esta situación no se resuelve cuanto antes se puede ver afectada la conectividad aérea de las islas con la península y también entre las islas”, asevera Gándara.

En este sentido el máximo responsable de ALA cree que ha sido "una verdadera lástima" que se vetara en el Congreso de los Diputados un crédito de 1.200 millones de euros para cubrir el pago de esas subvenciones a los residentes adelantadas por las aerolíneas. Era una propuesta del PP para solventar la falta de presupuestos. Asimismo, Gándara ha criticado el "desconocimiento flagrante" mostrado desde las filas socialistas con declaraciones sobre que se estaba atendiendo a "los intereses" de grandes compañías o aludiendo a la subida de los billetes cuando se trata de pagar "viajes que ya se han realizado".

"Sin Presupuestos Generales del Estado la bola de la deuda se va a hacer más grande"

Cada vez se acumula más deuda y puede que haya compañías "que acaben modificando" su conectividad con las regiones afectadas por el descuento de residente, insiste el líder de ALA. Sin visos de solución la deuda a final de año puede llegar a los 1.000-1.200 millones de euros "y sin presupuestos la bola se va a hacer más grande".

Sin valorar a Ryanair

Gándara no ha querido entrar a valorar la decisión de Ryanair de recortar vuelos en los aeropuertos regionales. "Todas las compañías tenemos el derecho a decidir dónde ponemos o quitamos vuelos", lo que demuestra "el valor del transporte aéreo", ha zanjado.

Por otro, lado, el directivo de ALA se ha referido a que más allá de factores exógenos al sector que podrían condicionar el tráfico aéreo en España, como la situación geopolítica o de la economía a nivel global, hay otras incertidumbres que sí les quitan el sueño, como las tarifas aéreas que se fijen en el próximo DORA (Documento de Regulación Aeroportuaria), ahora en periodo de consultas. Aena pretende una subida del 6,5 %.

Bajar tarifas aéreas

Gándara defiende una bajada para el DORA III (2027-2031), en línea con la senda de los dos DORA anteriores, que permita cubrir los 10.000 millones de inversiones reguladas previstas para este quinquenio y facilitar el crecimiento de tráfico y la conectividad.

Las aerolíneas consideran que es "compatible la inversión con la bajada de tarifas" como se ha comprobado en los últimos años, lo que ha propiciado "un círculo virtuoso" hasta ahora, posibilitando a Aena seguir con las inversiones sin tener que ser "a costa" de las compañías.

“Se deben extender en el tiempo las condiciones de eficiencia que han limitado las tarifas aeroportuarias", insiste Gándara, porque "ha sido bueno para todos al conseguir unas tasas que han permitido cubrir las necesidades de inversión de las infraestructuras aeroportuarias, mientras Aena ha obtenido beneficios récord, y el tráfico aéreo y la conectividad también se han visto beneficiadas”.