Baleares marcará la vanguardia en la investigación biomédica con un dispositivo científico único en España

Son Espases se ha convertido en un centro de referencia para la investigación biomédica, sobre todo en el área oncológica, gracias a la adquisición de un espectrómetro de masas de ultraalta resolución por resonancia magnética (MRMS, del inglés). Este equipamiento científico del Instituto de Investigación Sanitaria Illes Balears (IdISBa) es único en toda España y ha sido financiado por el Gobierno central con 1,4 millones de euros. Permitirá avanzar en la investigación, identificación y tratamiento de los tumores y en la medicina de precisión.

La infraestructura científica se ha inaugurado este lunes y ha contado con la asistencia Marina Pollán, directora del Instituto de Salud Carlos III, organismo público de investigación dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ; la presidenta del Govern, Marga Prohens; el delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez, la consellera de Salud, Manuela García, y la coordinadora del (MRMS), Gwendolyn Barceló, entre otros.

El aparato está ubicado en la nueva plataforma de imagen molecular y resonancia magnética del IdISBa, en el hospital de Son Espases, y utiliza una tecnología pionera que permite determinar la composición molecular con un elevado detalle y entender mejor las enfermedades y los tratamientos, según ha explicado García. Sobre todo ahora mismo será "un paso importante en investigación" y permitirá más adelante aplicar una "medicina de precisión y personalizada, que es la medicina del futuro", señala la titular de Salud.

García ha destacado que este artilugio es único en España y ha felicitado al resto de científicos que a través de 35 institutos de investigación han competido con el IdISBa por su ubicación.

Este proyecto, además, incluye un programa de movilidad que permitirá que investigadores de otras instituciones puedan utilizarlo, favoreciendo la colaboración científica tanto nacional como internacional.

El nuevo espectrómetro de masas servirá para separar "con la mayor resolución disponible que existe hoy en el mercado los componentes de una muestra líquida o de un trozo de tejido con una imagen bidimensional".

El nuevo equipo financiado por Madrid ha costado 1,4 millones de euros. / CAIB

Por su parte, la doctora Gwendolyn Barceló se ha referido a que el trabajo que se va a desarrollar con esta máquina va a ser "fundamental" para todo el sistema sanitario nacional. Barceló ha explicado que se trata de un equipo "muy versátil" para analizar muestras líquidas y sólidas. Por su elevada resolución permite, por ejemplo, diferenciar moléculas muy parecidas o recabar muchísima información de una biopsia. Sobre las investigaciones que se van a beneficiar señala las oncológicas o la microbiología, por ejemplo en las resistencias bacterianas.

Cómo funciona

Esta herramienta se aplicará al análisis de metabolitos de muestras complejas como son el plasma, la orina u otros fluidos de alta relevancia clínica, señala Salud en un comunicado. El equipo incorpora tecnología de imagen molecular que permite ver cómo están distribuidas estas moléculas dentro de los tejidos, generando mapas químicos detallados. Las imágenes que se producen son similares a un mapa de relieve, en el que los colores indican la abundancia o escasez de una molécula concreta. En cada experimento se pueden obtener cientos de imágenes simultáneas, una por cada una de las moléculas detectadas. Toda la información obtenida o generada ayudará a entender mejor el origen de enfermedades, cómo evolucionan o cómo actúan los medicamentos.

En oncología la MRMS permite estudiar la diversidad molecular entre pacientes con un mismo tipo de cáncer, analizando cortes de tejido tumoral en una dimensión poco explorada. Así contribuirá a diagnósticos más precisos y tratamientos personalizados.

Otro campo de aplicación es la farmacología. Posibilita estudiar la distribución de fármacos en los tejidos a escala casi celular.

Perte de Salud en Baleares

Este proyecto se inscribe en el perte (Proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica) de Salud de Vanguardia, que destina más de 27 millones en total a proyectos en Baleares, entre los que figura esta dotación a través del Instituto Nacional Carlos III. Dentro del mismo perte se engloban otros proyectos en la comunidad como los 7,9 millones para la transformación digital de la Atención Primaria y los 5,4 millones del Plan para la Atención Digital Personalizada, o 2 millones para mejorar la asistencia sanitaria a los pacientes con enfermedades raras, trastornos neuromotores y ELA, según una nota de prensa de la Delegación del Gobierno.