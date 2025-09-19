Vecinos de Puntiró conviven con una de las viviendas ilegales de Paco Garrido con bodas de hasta para cien personas

"Es increíble lo fácil que resulta delinquir, hacer sufrir a tantos vecinos y que, aun así, no se pueda hacer nada ni nadie nos haga caso", se lamenta un vecino de Palma, uno de tantos de los que viven "amargados" por la actividad ilegal que se desarrolla en Villa Sunset Boulevard Lujo, nombre comercial de una de las viviendas que explota el empresario Paco Garrido. En este caso, en la urbanización de Puntiró los vecinos conviven con el alquiler turístico a grandes grupos —en un inmueble, en principio, con licencia para ocho plazas— y la celebración sistemática de eventos como bodas para hasta cien personas.

"Es igual de increíble que nadie actúe, que sigamos desprotegidos y que esta persona se esté lucrando con tanta facilidad", critica el portavoz de la Asociación de Vecinos de Puntiró. Ellos son algunos de los afectados por la explotación turística ilegal que realiza el "superanfitrión" de Airbnb, que al menos gestiona 19 viviendas turísticas con más de 300 plazas supuestamente usurpando los números de licencias de otros inmuebles. Tras la publicación del caso de este empresario en Diario de Mallorca algunos de los anuncios en la plataforma han desaparecido (que no en otras webs comercializadoras), sin embargo, el de Villa Sunset Boulevard Lujo continúa, si bien va variando el número de registro con el que se publicita.

Registros inventados

Primero, según verificó la semana pasada este diario, figuraba con el correspondiente a un inmueble que aparece en el Registro de empresas, actividades y establecimientos turísticos del Consell de Mallorca con el nombre comercial de Villa Puntiró, con ocho plazas de alquiler vacacional, aunque Garrido lo oferta con 16 camas. Este jueves en el anuncio en Airbnb aparecía con el número de licencia de una vivienda turística registrada como Avisador 2, en Palma, con 8 plazas. Otros de los inmuebles que explota Garrido también van variando su numeración en Airbnb utilizando algunos inexistentes en el registro del Consell o que corresponden a bares y restaurantes en lugar de alojamientos turísticos.

En el caso de Villa Sunset Boulevard la desesperación de los vecinos de Puntiró es tal, sobre todo por la celebración de fiestas y eventos ilegales que, después de denunciar el caso ante la conselleria de Turismo, el Consell de Mallorca y el Ayuntamiento de Palma, y también en el canal de denuncias de Airbnb, han recurrido al bufete de abogados Buades, al que han contratado a principios de este verano. "En Airbnb están obligados a retirar el anuncio, lo hemos denunciado varias veces diciendo que duplicaban el número de plazas", pero de nada ha servido.

Con el bufete Buades se han elevado denuncias ante la Agencia de Defensa del Territorio del Consell (la parcela se encuentra en suelo rústico), ante el Ayuntamiento (se alquila la finca para eventos sin licencia ni requisitos básicos de seguridad y sobrepasando la normativa de ruidos) y ante la Conselleria de Turismo (por sobreocupación turística grave, uso fraudulento de licencia turística y celebración de fiestas ilegales).

Cuatro propietarios

En la vivienda de la Urbanización Puntiró, en la calle de Gatosa, que según la referencia catastral pertenece a cuatro personas, se organizan eventos hasta para un centenar de personas y se ha llegado a anunciar para 30 huéspedes, explican los vecinos. Tienen que soportar "un ruido ensordecedor que se prolonga hasta altas horas de la noche, con música en vivo, altavoces de gran potencia y gritos constantes". La convivencia es insoportable, se colapsa el aparcamiento, circulan coches a gran velocidad, se acumula basura y es habitual que haya personas orinando o bajo los efectos del alcohol por la calle.

Se incumplen todas las medidas de seguridad mientras "se cobra por la celebración de eventos fuera del marco legal", denuncian los vecinos que cuenten con vídeos y fotografías. Además, se han realizado obras ilegales en la propiedad para facilitar la celebración de eventos masivos. "Han hecho una pista de voleibol, los hijos de la vecina que está pared con pared tienen que ver cómo 20 alemanes borrachos y desnudos juegan con la música a tope", describe el denunciante.

"Llevo dos años en Puntiró, adonde me fui para estar tranquilo y me cayó esto. El año pasado por lo menos se hicieron diez bodas", explica el portavoz vecinal. Antes de que la vivienda pasara a manos de Paco Garrido ya se hacían bodas. "Hablamos con un propietario y nos prometió que le quedaban tres y ya no harían más. Nos aguantamos, pero en marzo nos cayó un flyer de un tardeo, este ya era de Garrido. Hemos cambiado a peor".

"Ahora—continúa el denunciante— hay bodas, discoteca, grupos grandes y un equipo de música que ni el BCM lo tiene. Llegan grupos de 20 personajes a las dos de la mañana gritando, en Puntiró, que no se oye nada. La Policía Local no viene nunca. Cada semana tenemos una fiesta diferente. Hace dos semanas fue la despedida de unas españolas. Estuvieron toda la noche cantando".

Para más inri, en el grupo de WhatsApp en el que los vecinos comentan su infortunio está uno de los propietarios de la vivienda. "Le importa un pepino. Es tan sinvergüenza como Paco Garrido", resume el portavoz de la Asociación de Vecinos de Puntiró.

Hasta la Fiscalía

En Villa Sunset Boulevard concurren la celebración de fiestas ilegales, con la agravante de que se llevan a cabo en una vivienda turística, lo que conlleva multas de hasta 300.00 euros. Tendría que perder la declaración responsable de inicio de actividad y tener prohibido presentar una nueva. Además, el nuevo decreto ley turístico contempla sanciones más elevadas, la suspensión de la actividad y en caso de incumplimiento puede llegar el caso a la Fiscalía. “Nadie nos ha contestado. Si estuviéramos en época de elecciones, veríamos...".