Pep Cañellas: «Al principio teníamos que comprar todos los hoteles, nadie se fiaba de nosotros como gestores»

Algo tiene Pep Cañellas (Palma, 1978) que convence a grandes y pequeños propietarios para entregarle sus hoteles y reinventarlos. El presidente ejecutivo de Fergus Group sigue viviendo en el municipio que le vio crecer, Marratxí, y antes de convertirse en un hotelero que empezó "de la nada, sin tener activos", le dio la vuelta a todas las aristas del sector turístico. Pasó por Air Europa, Grupo Iberostar, dedicando una década a su banco de camas, World2Meet, y fue socio de Juniper, la tecnológica turística radicada en Mallorca. En 2011 arrancó su propia hotelera. Darle la vuelta a un destino maduro como Cala Major, con tres establecimientos renovados para 2027, es su próxima aventura en Palma. Fergus ya tiene una cartera de 34 hoteles, 19 en Mallorca.

¿Estamos ante una buena temporada? ¿Tienen razón ser los lamentos de los hosteleros?

Nosotros somos un mal ejemplo para calibrar cómo puede ir la temporada, hemos incorporado siete hoteles más, con lo cual a nivel empresa los resultados que ya vislumbramos para final de este año son más que positivos. Superaremos 210 millones de euros de facturación. Yo calificaría a esta temporada de más complicada, la pasada vino muy rodada, y esta ha sido más difícil. Al principio tuvimos problemas para poder terminar de trabajar bien los productos familiares y ha habido que estar muy encima de las ventas. Es cierto que Baleares se está convirtiendo en un destino donde los precios han subido muchísimo, de los hoteles, de los aviones y también de la restauración en general. Los locales mismos cuando vamos a un restaurante no estamos pagando ni de lejos lo de hace tres, cuatro, cinco años.

Pep Cañellas, presidente ejecutivo y fundador de Fergus Group, frente al hotel Style Palmanova. / GUILLEM BOSCH

Se presentan como la cadena española experta en reposicionamiento hotelero.

Creo que es un poco consecuencia de una trayectoria personal. He trabajado en todas las facetas del sector, agencias de viajes, turoperadores, bancos de camas, aerolíneas, OTA (agencias de viaje online), en tecnología turística hasta hacerme hotelero. Es la parte más difícil porque tienes que contar con unos activos muy importantes. Nosotros partimos de la nada, nos llevó un tiempo tener la capacidad económica de arrancar un proyecto hotelero. Por mi experiencia desde el otro lado había visto cómo muchísimos productos se estaban vendiendo y comercializando de una manera que, humildemente, yo consideraba ineficiente. Tenían muchísimo potencial y se podían posicionar en el mercado. Lo veía en mis años de contratación y distribución hotelera, hasta que puede dar el paso con el primer hotel.

¿Y cuál fue ese primer hotel?

El actual Tent Capi Playa, en Platja de Palma. Después adquirimos el Tent Playa de Palma, otro en Santa Ponça, el Fergus Style Calablanca, y este donde estamos, el antiguo Morocco, que lo convertimos en el Fergus Style Palmanova. Al principio teníamos que comprarlos todos porque nadie se fiaba en nosotros como gestores. Con el tiempo tuvimos la confianza de los turoperadores y vinieron también los bancos, propietarios, etc. Hasta llegar ahora a 34 hoteles, 19 en Mallorca, de cuatro y cinco estrellas, con un mix de propiedad y gestión.

«Ser hotelero es lo más difícil en el sector, has de tener activos, nosotros partimos de nada»

Detrás de un gran hotelero en Baleares suele haber un pionero que abrió camino. No es su caso.

Yo empecé con el know-how que he adquirido durante toda mi etapa profesional. La verdad es que con los primeros hoteles tuvimos la suerte de poder comprarlos a plazos. Veía que era capaz de pagar lo que producía y además con el reposicionamiento sacarle más dinero para poder pagar tanto la compra como el reposicionamiento del activo. Y así fue.

Ahora están centrados en darle la vuelta a Cala Major, una zona madura que fue «el primer resort turístico de Balears», en palabras de Francisco Serrano, presidente de los hoteleros de Palma. ¿Cómo va a contribuir Fergus a frenar su degradación?

Para empezar, junto con los propietarios, la familia García Ruiz, con una inversión de 17 millones de euros en esos activos para ponernos en valor. Van a estar abiertos todo el año. Con eso, Fergus, ya va a tener seis hoteles abiertos todo el año en Mallorca. En Cala Major vamos a poder trabajar con toda la gama de productos que tenemos. Una va a ser el Tent Costa Palma, otro el Fergus Style La Calaque, el prémium, y el otro será el Fergus Marivent, un cuatro estrellas adaptado a las vacaciones de playa.

"Yo calificaría a esta temporada de más complicada, la pasada vino muy rodada", dice Cañellas. / GUILLEM BOSCH

Otra gran reconversión fue la del mayor complejo hotelero de Magaluf, con un millar de habitaciones, donde buscaban terminar con el turismo de excesos.

Ya es un hecho. Las familias hoy tienen un complejo espectacular para ir con sus hijos para estar en una zona con una oferta complementaria bestial, con buenísimos restaurantes, no solo discotecas, una playa de las más bonitas y un montón de atracciones. No tengo la menor duda de que Magaluf solamente va a seguir por el camino de la mejora y cada vez será un destino que se va a apreciar más y más. Estamos muy contentos de haber dado un poco el espaldarazo definitivo, dando todo el crédito primero a Meliá. Nosotros nos sumamos a ese carro rápidamente. Fue capital el apoyo por parte de la propiedad, el grupo de empresas Matutes, que siendo ellos hoteleros cuando les explicamos el proyecto lo supieron ver y delegaron en una empresa como la nuestra.

¿Cómo ha ido ganándose la confianza de grandes familias hoteleras, como los Matutes o Piñero, y de pequeños propietarios?

Primero de todo, siendo transparentes. Siempre hacemos lo mismo. Tenemos que saber explicar siempre si algo ha ido mal el porqué ha sido o lo que estamos haciendo. Eso es el número uno en nuestra casa. Y trabajando muchísimo e intentando hacer las cosas lo mejor posible. No tenemos otra receta. Con los fondos de inversión con los que trabajamos, los principales que operan en España —Atom, Blackstone, Mazabi, Zetland—, lo mismo, transparencia, resultados y profesionalización sobre todo. Nosotros somos una empresa altísimamente profesionalizada. Yo no tengo en las áreas directivas a familiares míos. Somos entre 2.500 y 3.000 trabajadores y nos hemos convertido en la cuarta compañía hotelera en Baleares

Están presentes en Baleares, Canarias, Andalucía y Cataluña. ¿Qué norte les guía en su expansión?

Hay una cantidad de producto hotelero inconmensurable y además es planta hotelera por reconvertir en la mayoría de casos. Vemos que en esas zonas geográficas somos una empresa relevante y nuestra senda debe seguir por seguir reforzando nuestra presencia en estos destinos y seguir capitalizando un poco el trabajo que nos ha llevado hasta aquí. ¿Para qué irnos a según qué destinos si a día de hoy nos sigue entrando producto?

"Somos una empresa altísimamente profesionalizada. Yo no tengo en las áreas directivas a familiares míos", afirma el hotelero. / GUILLEM BOSCH

Con su marca Tent hotel, que lanzaron en 2020, han sido pioneros por su alianza con Just Eat. Los restauradores deben estar encantados con esa invitación a hacer pedidos a los restaurantes. ¿Cómo se les ocurrió?

¡Poco se habla de eso! [sonríe]. Se nos ocurre paseando mucho por los hoteles. Los colegas, la mayoría, lo aplauden. Quitamos las cenas, incluso la comida al mediodía, hacemos un brunch, desde las ocho hasta la una y media, un desayuno extendido y reforzado al cual puedes ir todas las veces que quieras. Son hoteles que están en destinos donde hay una oferta complementaria extraordinaria. Considero que casi dar de cenar al viajero es una faena. El viajero de Tent busca el destino y luego un sitio bueno que no sea un cuchitril para poder ir a dormir y que tenga gracia y, sobre todo, que sea seguro y puede ser una segunda línea perfectamente. Te da libertad. Por la noche puedes irte a cenar de acuerdo a tu presupuesto variable. Y como anfitriones locales con Just Eat damos la opción de que se queden en el establecimiento. Las zonas comunes son para disfrutarlas. No está mal visto que te pidas una pizza de fuera y te la comas allí, con una bebida del bar o que te traigas de fuera. Ojo, no cobramos ningún tipo de comisión por ninguno de estos servicios ni nos interesa.

¿Hay que preocuparse porque los mercados tradicionales, Alemania y Reino Unido, bajen en julio y agosto en Mallorca?

Hay que verlo con objetividad. Los destinos que hasta ahora estaban renqueando —siempre pasa lo mismo—, Grecia, Turquía, Egipto, se están recuperando. Y nosotros cada vez somos un destino también más caro. Para empezar a volver a llenar sus plazas bajan precios y el comparativo se hace cada vez más grande. Nuestra solución es que ese gap que hay en precio también exista en calidad y en hacer las cosas mejor que ellos. Creo que esto tiene que ser el primer toque de atención importante. Nunca hay que vivir de rentas.

«Los precios han subido muchísimo aquí, en los hoteles, los aviones y también en los restaurantes»

¿Era necesaria la campaña de la Federación Hotelera de agradecimiento a los turistas? ¿Le preocupa que los residentes den la espalda a los hoteleros?

Desde Fergus Group apoyamos la labor que viene haciendo la FEHM. El turismo en Mallorca ha sido el motor del desarrollo de la isla y los hoteles han contribuido a ello. Y en consecuencia, también los turistas. Es un engranaje. Sobre la campaña creo que deberíamos ser más contundentes. Para que el residente no se ponga en contra tenemos que darle datos y los datos matan el relato. Llevamos más de veinte años sin prácticamente crecer en plazas hoteleras. La situación actual no viene de los hoteleros, que tenemos al fin y cabo a los turistas, por decirlo alguna manera, agrupados en zonas seguras, reguladas. Ha venido, y lo sabe todo el mundo, del alquiler vacacional, el legal y el ilegal, el controlado y el descontrolado. Y eso es lo que crea malestar. En los últimos diez años la vivienda vacacional ha crecido a un ritmo del 176 %. Yo vivo en Marratxí y a veces he discutido cariñosamente con algún amigo mío que me dice: «Ja està bé de fer hotels!». Estos hoteles llevan 40 años construidos. Fergus no ha construido ninguno, lo que ha hecho es reposicionar hoteles que ya existían y volverlos más sostenibles, en muchos reduciendo habitaciones para hacerlas mejores. La información que se está dando a veces tendría que ser más clara para que el residente pueda entender la labor de los hoteles y que tenemos una industria hotelera sensible y profesionalizada en las islas.

¿Al Govern de Marga Prohens le ha faltado contundencia para atajar el fenómeno del alquiler turístico?

Este Govern y los políticos en general se van a mover un poco por lo que les vayamos transmitiendo. Si concienciamos a la masa social de que si decrecemos en alquiler vacacional habrá más accesibilidad a esas viviendas que ahora se alquilan, en consecuencia con más oferta el precio del alquiler solamente puede hacer una cosa, bajar. Hay que decidir cuál es el modelo que queremos. Desde el punto de vista sostenible, un cliente que está en un hotel comparte con 400 personas más una piscina, una cocina, etcétera. Los que están en una vivienda unifamiliar, cada dos, tres, cuatro tienen su cocina, su piscina.

Supongo que aplaude la vuelta de la comercialización de plazas turísticas. En septiembre salen a la venta 1.500 plazas hoteleras y de alquiler turístico.

Pero no son nuevas.

No, son plazas que se han dado de baja, desde abril (cuando entró en vigor la nueva ley turística) hasta ahora, según datos facilitados por el Consell de Mallorca. ¿Hay interés en el sector en adquirir plazas?

Pues dependerá. Si hay un establecimiento que puede aprovechar para ser todavía más competitivo al hacer una reforma ¿por qué no lo va a hacer? Y si otros han tenido que cerrar porque están en desuso creo que eso redunda en positividad.

«Al residente tenemos que darle datos, llevamos más de 20 años sin crecer en plazas hoteleras»

Uno de sus buenos amigos es Steve Heapy, consejero delegado de Jet2, muy crítico con el fenómeno de la turismofobia en las islas.

En mi época de agente de viajes receptivo y a través de World2Meet [fue su CEO hasta 2018] colaboré en la expansión de Jet2 en España. Claro, los que lo ven desde fuera, como Steve, siempre dicen lo mismo:«Perfecto, en el Mediterráneo cada vez hay más sitios donde ir y los aviones tienen un volante. Pero ¿de qué vais a vivir en Balears?». ¿Tenemos un plan B? ¿Con menos turistas podemos vivir? Planteemos cuál es el techo, ya se está trabajando en ello, y luego redistribuyámoslo de la manera más inteligente.

«Es una lectura muy pobre pensar que vas a una feria para traer más turistas, vas a por los mejores»

Como habitual en las grandes ferias turísticas, ¿sigue estando justificado que Balears y sus representantes políticos continúen asistiendo?

Por supuesto. Es una lectura muy rápida y un poco pobre el pensar que tú vas a una feria para traer a más turistas. No. Tú también puedes ir a una feria para traer mejores turistas, para de la enorme bolsa de turistas que hay en el mundo quedarte con los mejores. La labor del Govern es ir y seducir para que la gente haga cola para venir a Mallorca y poder elegir y decir: «Hasta aquí». Y nuestros principales mandatarios tienen que ir y ver qué están haciendo los demás países y comunidades autónomas.

¿Está satisfecho de la promoción que se hace de Mallorca y Baleares?

Desde hace años, no estoy hablando solamente del actual Govern, se está tomando una línea de muy sota, caballo y rey en promoción. Falta innovación en las acciones, se ha quedado estancada.