Turkish Airlines y Air Europa cierran su acuerdo por 300 millones

A la espera de que se emita el comunicado oficial sobre la operación ya es un hecho la entrada de Turkish Airlines en Air Europa. La aerolínea de la familia Hidalgo ha aceptado este martes la oferta de adquisición de una parte minoritaria de la compañía presentada por la compañía turca, que asciende a 300 millones de euros.

El presidente de Air Europa, Juan José Hidalgo, ha suscrito la carta de aceptación de la oferta pasadas las tres de la tarde, según ha podido saber EFE por fuentes conocedoras de la operación. Desde Globalia, matriz de la aerolínea, este martes, como días atrás ,se pide esperar a que la compañía turca haga el anuncio oficial.

Finalmente, Turkish Airlines ha ofrecido 275 millones, que primeramente será un préstamo para Air Europa y después se transformarán en acciones una vez que esté la operación autorizada por los organismos reguladores competentes.

A estos 275 millones, se suman otros 25 millones que Turkish destinará a la compra de acciones de forma inminente. Así la aerolínea turca se hará con el 26 % o el 27 % del capital, una cuantía que tiene que definirse una vez que se hagan todos los balances, según las fuentes.

Con estos 275 millones, más lo que tiene Air Europa en caja, la aerolínea prevé cancelar el préstamo de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) por 475 millones.

Turkish Airlines anunció el pasado 7 de agosto al organismo regulador del mercado de Estambul que había acordado presentar una oferta vinculante a Air Europa para una inversión de una participación minoritaria. El interés de La aerolínea turca radica en la presencia de Air Europa en la península Ibérica y Latinoamérica, además de que ve potencial para generar un efecto multiplicador para su ecosistema de aviación —incluidas filiales y empresas conjuntas— mediante nuevas fuentes de ingresos y una mayor diversidad operativa regional.

Dos socios

Hidalgo, afirmó en una entrevista con EFE, tras este anuncio, su intención de cancelar este mismo año —un año antes de que expire, en noviembre de 2026— el préstamo de 475 millones que le concedió la SEPI para paliar el impacto de la caída de la actividad derivada de la pandemia.

A partir de ahora, Air Europa tendrá dos socios, IAG (propietario de Iberia, British Airways, Vueling, Aer Lingus y Level), con un 20 % del capital, y el otro Turkish.