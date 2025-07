Amadiba ofrece veranos de ocio y educación especial, un derecho que transforma la vida familiar

Llega el verano, llegan las vacaciones y, dado que Baleares es una región en la que muchos ciudadanos trabajan en el sector turístico, llegan los quebraderos de cabeza de madres y padres, que se preguntan cómo podrán conciliar empleo y familia, una situación que se agrava si los hijos tienen discapacidad intelectual. «Ellos necesitan estar haciendo actividades, no pueden estar en casa tres meses, porque necesitan una rutina», sostiene Maribel Hidalgo, madre de Miquel.

Miquel tiene 22 años y desde los siete es usuario de la Asociación de Madres y Padres de Personas con Discapacidad de Balears (Amadiba), entidad que se erige como un faro de inclusión, asegurando que los niños con discapacidad intelectual también puedan vivir un verano pleno, lleno de actividades y diversión, sin renunciar a la educación y atención especializada que necesitan.

Lo que nació hace treinta años como una respuesta a la urgente necesidad de conciliación de las familias, es hoy una consolidada entidad que permite a 1.985 personas y 1.721 madres y padres acceder a un ocio adaptado y una educación continua, clave para su desarrollo y bienestar.

«Amadiba es esa persona a la que llamas cuando no sabes a quién llamar», afirma Marian Vives, responsable de comunicación y familias de la entidad. Una frase que resume la esencia de una asociación nacida de la necesidad y que ha crecido al ritmo de las demandas de las familias, ofreciendo servicios «a medida» las 24 horas del día, los 365 días del año.

Elvira Jiménez, fundadora y presidenta de la asociación, recuerda los orígenes, cuando en 1995 empezaron esta aventura cuatro madres creando una escuela de verano para una decena de niños en el colegio Camilo José Cela «debido a la necesidad que veíamos de tener a nuestros hijos en algún espacio den vacaciones. Eran 87 días, eso era eterno, no se terminaba nunca, y no podíamos trabajar», sostiene.

La falta de opciones para niños con discapacidad durante los largos periodos vacacionales era una realidad desoladora. «Yo intenté que mi hija fuera a uno de los campamentos que organizaba el Ayuntamiento, pero me dijeron que una niña totalmente dependiente como ella no podía ir. Eso me rebotó y dije, ‘pues tenemos que hacer algo’. Entonces, hablé con otras madres, coincidimos y así empezamos», recuerda los orígenes.

AMADIBA: Veranos de ocio y educación especial, un derecho que transforma la vida familiar / Ana B. Muñoz

Los campus de verano de Amadiba -con 314 usuarios en Mallorca este año- no solo ofrecen actividades lúdicas como piscina y playa, sino que son un espacio donde se trabajan la autonomía personal, las habilidades sociales y la inclusión. «No solo los atiendes, sino que también los tienes que educar, y que si está sentado en una silla, el que pueda comer, que lo haga de una manera correcta. Todo lo que necesita saber cualquier niño, pero un poco más complicado, porque a ellos les cuesta más trabajo», enfatiza Elvira. Marian pone además sobre la mesa que este es un derecho fundamental, ya que -subraya- «las personas con discapacidad también tienen que poder disfrutar del verano al máximo, de junio a septiembre».

Una escuela «fundamental»

Este diario pudo visitar esta semana las instalaciones situadas en el polígono de Son Morro, donde el verano se disfrutaba a lo grande. Con gran cariño de monitores y psicólogos, las decenas de niños que llenaban cada rincón disfrutaban del agua en las piscinas, de jugar con arena en el aula, de pintar con pinceles, rodillos y sobre todo las manos, de colorear bonitos dibujos y también de los tradicionales juegos con pelota. Las risas y los gritos de alegría se escuchaban por todo el recinto, y lo más importante, los pequeños estaban muy contentos y mostraban su aprecio a los educadores, a los que con frecuencia daban besos y abrazos.

Maribel es un claro ejemplo del impacto de la asociación. Su hijo comenzó en la escuela de verano y ha recorrido todos los servicios de la entidad, incluyendo la residencia actualmente. «La escuela de verano es fundamental para ellos, porque no es bueno que estén en casa tres meses. Necesitan su rutina y no pueden estar en casa tanto tiempo sin actividad», señala, destacando cómo el parón escolar perjudica a estos niños.

Según explican tanto su fundadora, como la responsable de familias, la expansión de Amadiba ha sido siempre a medida de las necesidades de las madres y los padres. «Tenemos gran variedad de servicios, porque creemos que hay que dar a las familias lo que necesitan», explican. Estos servicios van desde la atención diurna y residencial hasta el ocio y deporte, respiro familiar y conciliación, e incluso colegios y centros de formación.

La idea de que estos servicios no son un lujo, sino una necesidad, es una constante en el discurso de ambas. Elvira recuerda un episodio con un político en los inicios de la fundación, cuando esta persona tildó las solicitudes de las madres de «lujo». «Yo le dije, pues mañana le traemos aquí los niños a las ocho y nos los llevamos a las tres de la tarde, a ver qué tal», rememora, dejando claro que «es una necesidad».

Las subvenciones para el ocio adaptado, que comenzaron en 2024, «son una gran ayuda, aunque aún falta mucho por hacer para su concertación, lo que daría estabilidad», destaca Marian. Actualmente, 137 personas se benefician de esta subvención en el verano de 2025, cubriendo el 100% para aquellos con grado 3 de dependencia y el 75% para los de grado 2, en niños de 3 a 18 años.

Avances personales

Además del disfrute estival, los campus de verano de Amadiba se distinguen por integrar la educación especializada en todas sus actividades. Con un equipo de profesionales formados en discapacidad, autismo y problemas de conducta, se garantiza que, aunque el objetivo principal sea la diversión, también se trabaje en el desarrollo de habilidades cruciales. Los psicólogos de la entidad dirigen programas que abordan desde la autonomía personal hasta la socialización, asegurando que cada niño avance en su proceso educativo, incluso durante los meses de descanso escolar.

Amadiba entiende que cada familia y cada niño tienen necesidades únicas. Por ello, la entidad se enorgullece de ofrecer un «traje a medida» para cada usuario. Desde niños que solo asisten a actividades de ocio y deportivas, hasta aquellos que requieren atención residencial y tutela legal. Los servicios se adaptan para cubrir el espectro completo de apoyo. Esta flexibilidad es posible -manifiestan Elvira y Marian- «gracias a una comunicación constante y una profunda confianza entre la entidad y las familias», permitiendo establecer objetivos personalizados y prioritarios que se trabajan de manera progresiva, «evitando la frustración y el agotamiento».

Más allá de los servicios estructurados, Amadiba ofrece un acompañamiento emocional crucial a las familias. La sobreprotección, aunque comprensible, puede ser perjudicial a largo plazo, por lo que la entidad trabaja «para encontrar el equilibrio entre educar a las personas con discapacidad y apoyar a sus familias sin saturarlas», destaca Marian. Y es que la «tranquilidad» que la asociación brinda «es inmensa». Como dice Maribel, «es la palabra que mejor resume lo que siente una familia cuando llega a la entidad». Es un lugar donde las familias encuentran no solo servicios profesionales, sino también el apoyo de otras personas que están viviendo lo mismo y que por lo tanto «hablan el mismo idioma» y entienden sus desafíos, proporcionando un consuelo y una riqueza incalculables, concluye la responsable de familias.