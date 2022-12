La Asociación Proguías Turísticos de Pimem califica la temporada alta de "buena" al no haber sorteado interrupciones a causa de la covid-19, pero lamenta la caída de las contrataciones, en un 20 % por la limitación a la llegada de cruceros en el puerto de Palma

Había incertidumbre a principios del verano otro temor a posibles brotes que afectaran a las buenas previsiones. Biel Rosales, su presidente, asegura que “se han hecho las cosas bien”.

Rosales lamenta la bajada de las contrataciones que provienen de los cruceros, y la cifra entorno al 20 % por las restricciones en la llegada de cruceros. El representante de los guías turísticos defiende la actividad crucerista. “Son turistas que por un espacio muy breve de tiempo hacen mucho gasto y tienen un gran interés cultural y esto se ignora y sólo se pone el foco en la foto de las calles llenas de Palma”, critica.

Las previsiones de cara al futuro son “inciertas” al desconocer el comportamiento de la demanda de sus servicios con solo tres megacruceros diarios. Para Rosales el debate sobre la limitación de los cruceros es "injusto" ya que si se trata de limitar la entrada de turistas "deberíamos empezar por el aeropuerto", advierte, y añade que los cruceristas solo representan el 10 % de los turistas que llegan.

Los guías turísticos piden un debate sobre los cruceros “más adaptado a la realidad y no tan centrado en los perjuicios”. “Es necesario ver este tipo de turismo con otros ojos, ver lo que aporta a las ciudades donde llegan los cruceristas y no centrarse solo en el momento puntual del desembarco, cuando se genera mucha concentración de gente”, lo que no achacan únicamente a dichos visitantes.

Por otro lado, señalan que la turoperacion o el turismo del Imserso están funcionando “muy bien”.