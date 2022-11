La Seguridad Social cerró el lunes su oficina de la calle Vinyassa, que en los últimos meses solo prestaba atención telefónica. Los cinco funcionarios que trabajaban allí han sido trasladados a la sede de la Dirección Provincial de la calle Pere Dezcallar, cerca de la plaza de los Patines.

El cierre del Centro de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS) se enmarca "en un mayor aprovechamiento de los recursos y una reorganización de la plantilla para reforzar la sede de los Patines", indicaron desde la Delegación del Gobierno en Balears. «El servicio al ciudadano no se verá afectado; al contrario, contribuirá a mejorarlo», añadieron. Asimismo, la Delegación informó de que se reforzará el horario de atención ciudadana abriendo dos tardes a la semana.

La clausura "no implicará" un mayor colapso en sede de la plaza de los Patines, señalaron desde el sindicato UGT. "En la oficina de Vinyassa prácticamente no había actividad presencial, así que no prevemos más colas en la sede provincial", añadieron. La Seguridad Social, como el resto de las administraciones públicas, aprovecharon la pandemia para iniciar un proceso de digitalización que ha reducido la atención presencial.