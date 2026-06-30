Palma completa la limpieza integral del torrente de sa Riera entre Son Tugores y el Passeig Marítim

Emaya ha concluido los trabajos de limpieza integral y acondicionamiento del cauce del torrente de sa Riera en Palma, en una intervención desarrollada en el tramo comprendido entre la planta potabilizadora de Son Tugores y la desembocadura en el Passeig Marítim.

La actuación ha permitido retirar los lodos, sedimentos y residuos acumulados a lo largo del año, además de completar tareas de desbroce y la revisión de todos los elementos hidráulicos del lecho del torrente.

Los trabajos se han podido ejecutar sobre el cauce seco gracias a la interrupción temporal del suministro de agua procedente de la planta de Son Tugores, una medida técnica que, según ha destacado el Ayuntamiento de Palma, ha facilitado una intervención más profunda y eficaz en toda la infraestructura.

Los trabajos se ejecutaron con un cauce seco. / Cort

Una vez finalizadas las labores, el agua vuelve a circular por un lecho limpio. El Consistorio subraya que, durante varios días, el torrente presenta una apariencia más transparente y con tonalidades turquesas debido a la ausencia de sedimentos en el fondo.

Agradecen la paciencia de los ciudadanos

El Ayuntamiento de Palma y la empresa municipal recuerdan que estas actuaciones, que se realizan de forma anual, contribuyen" a mejorar la integración paisajística y ambiental del torrente" dentro de la ciudad.

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Tanto Cort como Emaya han agradecido además la paciencia, comprensión y colaboración de los ciudadanos ante las molestias puntuales causadas por los ruidos y por el uso de maquinaria pesada durante el desarrollo de los trabajos.