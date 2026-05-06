El vandalismo se ceba con el casal de barri del Molinar y la Policía Local de Palma busca a los responsables

La Policía Local de Palma ha abierto una investigación para tratar de identificar a los autores de las reiteradas pintadas vandálicas que sufre el casal de barri del Molinar, un episodio que ha reavivado las quejas vecinales en este barrio de Palma. El caso está en manos del Grupo de Investigación y Seguimiento de Denuncias (GISD), que trabaja con la idea de que una inspección ocular permita reconocer firmas, trazos o patrones y llegar así al autor o autores de los grafitis.

La fachada del casal se ha convertido en las últimas semanas en objetivo habitual de estos actos incívicos. Las imágenes que acompañan a esta información, tomadas en marzo, abril y mayo (la más reciente es del pasado lunes), reflejan la insistencia con la que los vándalos vuelven una y otra vez a ensuciar la fachada de este equipamiento público, utilizando además pinturas de colores.

Emaya actúa con rapidez para limpiar los grafitis cada vez que aparecen, pero los incívicos parecen echarle un pulso al Ayuntamiento de Palma y vuelven a emborronar la pared.

Pese a la respuesta inmediata del servicio municipal de limpieza, Cort no ha logrado frenar, por ahora, esta sucesión de ataques vandálicos. Según denuncian los vecinos, la fachada vuelve a aparecer pintada casi de inmediato, lo que está generando malestar por la sensación de impunidad y por el deterioro continuado de este equipamiento, ubicado en el parque de Son Parera.

Inspección ocular de marcas y firmas

La investigación policial busca ahora aprovechar la repetición de las pintadas para tratar de identificar un hilo común entre unas y otras. El objetivo es determinar si detrás de estos actos hay una misma persona o un mismo grupo, a partir de las marcas, dibujos y firmas que puedan repetirse en la fachada.

La reiteración de estos ataques ha convertido este punto del Molinar en un foco de preocupación vecinal. La aparición de grafitis en paredes de edificios públicos y mobiliario urbano forma parte de la rutina de Palma, pero es más infrecuente semejante persistencia a la hora de emborronar una misma superficie.