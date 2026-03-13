El Ayuntamiento de Palma prohíbe una actividad del colegio de El Molinar en el busto de Aurora Picornell

Enfado entre las familias del colegio de El Molinar porque el Ayuntamiento de Palma ha prohibido una actividad escolar en el busto de Aurora Picornell. El centro educativo, que se encuentra a escasa distancia de la estatua que recuerda a la palmesana represaliada por el franquismo, ha tenido que anular la salida prevista para este viernes al denegar el Consistorio los permisos de ocupación del espacio público.

Esta decisión ha generado malestar en las familias de los alumnos y en el propio centro, que había programado esta actividad en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Entre otras cosas estaba previsto depositar flores junto al busto ubicado en el Passeig del Born del Molinar.

La dirección del CEIP Molinar comunicó la decisión a los padres el martes por la tarde, generando sorpresa e incredulidad.

Cort justificó ayer esta denegación porque en su solicitud de permiso de ocupación del espacio público el centro educativo pidió presencia de la Policía Local para garantizar la seguridad de los alumnos en el trayecto del colegio hasta la estatua. "Hicieron la petición el día 9 y desde el área de Educación se les indicó que había poco margen de tiempo para organizar el dispositivo de seguridad", afirmaron en el Consistorio.

En este sentido, Cort expresó su disposición a autorizar la actividad "se se pide con tiempo". El centro educativo, por su parte, valoraba la posibilidad de realizar una actividad alternativa.

Calles ocupadas por vehículos

El busto que homenajea a Aurora Picornell se encuentra en un amplio espacio peatonal y a pocos minutos a pie del colegio. Vecinos del barrio lamentan que Cort haya impedido la presencia de alumnos en este enclave para aprender sobre esta figura histórica "mientras las calles del barrio están permanentemente ocupadas por los vehículos de las empresas que construyen casas de lujo".

Noticias relacionadas

El busto de la sindicalista y militante del Partido Comunista fusilada la noche de Reyes de 1937 ha sido vandalizado de manera reiterada en los últimos años con pintadas de simbología nazi. Para responder a estos actos incívicos, una iniciativa ciudadana planteó a finales del año pasado depositar un ramo de flores todos los sábados junto a la escultura.