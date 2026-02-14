Carnaval de Playa de Palma un estallido de color y mucho jolgorio familiar

Como cada año, este sábado se ha celebrado la Rua del Carnaval de s’Arenal/Platja de Palma, que sirve de pistoletazo de salida a las celebraciones de carnaval.

La concentración festiva ha atraído a varias comparsas con sus carrozas, que volverán a desfilar este domingo en la Rua de Palma. Pasadas las tres de la tarde, iniciaron el recorrido para diversión del público que se animó a seguir el desfile.

Arrancó en la calle Costa i Llobera, frente al tenis Arenal. El recorrido continuó por la avenida Miramar, la avenida Nacional y finalizó en la plaza de les Meravelles.

La plaza se convirtió en el centro de la diversión al finalizar la rua, con ambientación musical a cargo de un disckjockey y juegos infantiles.