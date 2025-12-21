El Real Club Náutico de Palma construirá un parking subterráneo de cien plazas y edificios para ampliar la escuela de vela y piragüismo

La prórroga de la concesión del Real Club Náutico de Palma por 20 años que la Autoridad Portuaria de Baleares concederá a la institución durante el primer semestre de 2026, en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares del pasado 11 de noviembre, lleva aparejada una importante inversión en la mejora del Club, que ya estaba prevista en 2019, cuando negociaba mano a mano con entidad portuaria una prolongación del título que después se le negó durante cinco años.

De esta forma , el Náutico de Palma ganaría el espacio de los antiguos edificios amarillos de dos y tres plantas situados a la derecha de la calle Contramuelle Mollet, la que da acceso a la sede social del Club, a cambio de derribarlos completamente, construir en su superficie un parking subterráneo de entre 90 y 100 plazas, con entrada y salida en la misma calle citada, y levantar en la misma ubicación unos nuevos edificios de planta baja y una altura, con locales para espacios comerciales en el exterior y la ampliación de la escuela de vela en el interior, que distribuirían un gimnasio, espacios de reunión y otras dependencias y espacios para las embarcaciones deportivas, lo que permitirá, además, al Club incluir nuevas clases deportivas de vela ligera que hasta ahora no tenía por falta de espacio.

En 2019 estas obras de remodelación tenían un coste de doce millones de euros: 4,5 millones el parking y 7,5 los nuevos inmuebles.

"Se trata del proyecto básico y durante este tiempo de negociación creemos que se pueden perfilar muchos aspectos, porque en seis años los costes de obras se han disparado y queremos ver si los proyectos se pueden perfilar o introducir o no algún cambio con respecto a lo previsto en 2019 , aunque lo lógico es que las variaciones sean solamente puntuales», reflexiona Rafael Gil, presidente del Real Club Náutico de Palma.

La recreación muestra los nuevos edificios que levantará el Real Club Náutico de Palma y las salidas del parking en la calle Contramuelle Mollet / RCNP

Una de las dificultades es el tiempo de ejecución, explica el dirigente. "Porque hay que redactar el proyecto ejecutivo, elegir una empresa constructora, solicitar las licencias de obras al Ayuntamiento de Palma y materializar los proyectos", detalla. "Empezar las obras en 2027 sería el objetivo si conseguimos obtener las licencias de obras durante el año que viene" calcula Rafael Gil.

La inversiones no termina aquí. También está previsto renovar el edificio del veterano restaurante La Cantina, en el primer acceso al Náutico y construir un espacio para la escuela de piragüismo junto a la desembocadura de sa Riera que pueda ofrecer a la escuela de piragüismo unas instalaciones renovadas y un acceso al mar.

Sin embargo, además de las inversiones ligadas a la prórroga de la concesión, el presidente del Real Club Náutico de Palma tiene previsto realizar nuevas mejoras tanto en el edificio de la sede social del club como en los pantalanes donde el club cuenta con 900 amarres. "Durante estos cinco años no hemos parado. Se ha renovado la cafetería y se ha construido el nuevo gimnasio para los socios. Y ahora queremos renovar las torretas de los pantalanes y hacer las mejoras en la sede social que siempre hay que hacer en un edificio como el nuestro de una cierta antigüedad", justifica.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears del pasado 11de noviembre también ha supuesto un alivio para el varadero de la empresa Audax, instalado en la explanada del Real Club Náutico de Palma situada en la zona de más abrigo de la marina, que igualmente podrá continuar con su actividad y pone fin igualmente a los cinco años de incertidumbre.