El único mercado cien por cien ecológico de Baleares está en Palma y ha cumplido 15 años

No hay en Mallorca otro lugar como la plaza de los patines de Palma. Todos los martes y sábados, este céntrico enclave se llena de los colores, aromas y sabores del campo mallorquín. El producto ecológico y local es el protagonista en este mercado que este sábado cumplió 15 años y lo celebró con música, sorteo de cestas de producto ecológico y explosión de colores de otoño.

La clientela fija, nuevos visitantes, vecinos y paseantes se encontraron en el mercado ecológico para celebrar que esta iniciativa ha cumplido tres lustros, un hito importante que mereció actividades complementarias como la actuación de Mario Marini y actividades de huerto urbano para niños y familias organizadas por la Associació de la Producció Agrària Ecològica de Mallorca (APAEMA).

Clientela fija que busca producto ecológico y local

Andreu Salines, de la finca Es Cremat de Vilafranca, atiende diligente el constante fluir de clientes que durante la mañana de este sábado se pararon en su puesto. Hace cinco años que acude a esta plaza, aunque desde 2015 ya era proveedor del mismo. Es el único mercado en el que comercializa sus productos, aunque también realiza venta directa en su finca. "La agricultura ecológica es el futuro. El producto local y de trazabilidad corta " dice Salines rodeado de la fruta y verdura de temporada de su puesto, uno de los más grandes del mercado. Su producto estrella son los melones y los tomates de ramallet de secano, pero su oferta es variada y abundante: patatas, boniatos, cebollas, calabazas, berenjenas, pimientos, rabanitos... El flujo de clientes que se paran es constante: "Hay una clientela fija muy fiel, personas veganas o preocupadas por su salud, sobre todo. El mercado ya se ha estabilizado", explica.

Apoyo al sector agrícola y una apuesta por la salud

Amaya Loncarevic es una de las clientas fieles y fijas del mercado ecológico. Acude todos los sábados, desde el inicio a proveerse para toda la semana y para toda la familia, cuatro personas que no dejan entrar en su despensa ningún producto procesado. "Es esencial apoyar a los payeses, para que se siga cultivando en Mallorca. Somo lo que comemos", afirma. Loncarevic valora llenar su cesta con "alimentos que no llevan pesticidas, que no recorren un largo camino para llegar aquí, que no están empaquetados en plástico y cuyo sabor no tiene nada que ver con la fruta y verdura de una gran superficie". Aunque viven en Bunyola, Loncarevic, no falta ningún sábado porque, además de comprar sano y local "es un lugar de encuentro, se genera un ambiente muy agradable. El trato personal es muy bueno".

Al fina de la mañana se sortearon cestas de producto ecológico entre los clientes. / Raúl Sanz

Alimentos eco: más buenos, más frescos y con más sabor

Esa relación productores y clientes es algo que también valoran los vendedores un "trato de tu a tu" que es un plus para unos y otros. Así lo ve Pep Cirer, uno de los veteranos del mercado ecológico. Este payés de sa Pobla también destaca la fidelidad de la clientela con la que se establece una relación de confianza: "Confiamos en que ellos vengan y ellos también esperan que no nosotros no fallemos. Es una simbiosis, ellos no tienen tierra y nosotros cultivamos para ellos". Cirer explica que el mercado, al que acude desde sus inicios, ha ido creciendo y se ha estabilizado. Los compradores lo eligen, principalmente "por el producto ecológico, de temporada y local y por el trato personal".

La ludoteca de APAEMA promoción la agricyltura ecológica entre las familias. / Raúl Sanz

"Este producto siempre es más bueno, lo cogemos en su punto, el día anterior, conserva su frescura", dice Cirer. "Los alimentos ecológicos tiene el estigma de ser más caros, pero los productos convencionales han subido de precio y nosotros los hemos mantenido", defiende.

Los puestos rebosantes de frutas y verduras, la diversidad, el color y el sabor son la cara visible del trabajo del payés, pero tener un puesto bien surtido es muy laborioso. En esto coinciden Cirer y Petra Mascaró, otra de las productoras veteranas del mercado ecológico que acude semanalmente desde Manacor."Si hay variedad la parada 'fa més planta', pero eso lleva mucho trabajo". Para Mascaró, el hecho de que ahora haya muchos puntos de venta en los que comprar productos ecológicos, puede explicar que ahora "haya disminuido un poco la venta, pero la gente a la que le gusta comprar en el mercado, como las personas mayores, siempre vienen. También hay muchos extranjeros".

Cumplir 15 años: un hito y un orgullo para los agricultores eco

Pep Munar es una de las personas que espera para comprar en el puesto de Mascaró. Como ella, acude al mercado desde el inicio: "Vengo de Sóller una vez cada quince días. Me resulta muy cómo dejar el coche en el parking y comprar". Munar se abastece de frutas, verduras, harinas y pan. Compra para él y para su madre con la que convive. Dice que ahora hay más puestos y más clientes que al principio. Aunque ahora encuentra más oferta de producto ecológico en Sóller, se mantiene fiel al mercado de la plaza de los patines. "El que no está acostumbrado a comer ecológico no se da cuenta, pero estos alimentos tienen un sabor más fino, no son amargos y enriquecen la cocina. Son de calidad y son de Mallorca".

Marino Marini animó el mercado con música y humor. / Raúl Sanz

La mañana soleada y la animación musical y lúdica han atraido a más personas de las habitaules al mercado. Hay un movimento constante en todos los puestos: también se pueden comprar lácteos, quesos, sobrasada, fruta desecada, harina, pan, miel o confitura. Maria Laura Dolfi, de APAEMA, destaca que "cumplir 15 años es un hito. Es el único mercado totalmente ecológico de Baleares y no hay muchos ejemplos fuera, ni siquera en Europa". Dolfi dice que este aniversario "les llena de orgullo", pero al mismo tiempo recuerda algunas de las reivindicaciones de los productores.

Más sombras en la plaza de los patines

"Necesitan más sombra en la plaza. De mayo a octubre hace mucho calor, el género se resiente. también pasan calor los clientes y los vendedores". Otra de las peticiones es la señalización fija que anuncie la celebración del mercado y disponer de baños. Dolfi valora el diálogo que se ha establecido con el Ayuntamiento para encontrar una solución, unas conversaciones en las que también participa la Associació de Veïns Porta de Santa Margalida. "El mercado da vida al barrio y los payeses tienen otra salida para sus productos. La gente de aquí necesitaba algo como esto", dice Pilar Garaña, segunda presidenta de la Associació. El ambiente y la afluencia de visitantes de esta mañana de sábado le dan la razón. La plaza está viva.