Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Jaime Martínez visita el distrito de innovación 22@ de Barcelona para aplicar sus experiencias en Palma

El encuentro sirvió para avanzar en el desarrollo del Palma Culture & Innovation Bay, que con sede en el edificio de Gesa pretende transformar la fachada marítima y el barrio de Nou Llevant

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, durante la visita al distrito de innovación 22@ de Barcelona

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, durante la visita al distrito de innovación 22@ de Barcelona / Ayuntamiento de Palma

Redacción Digital

Palma

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, visitó el lunes el distrito de innovación 22@ de Barcelona, donde mantuvo un encuentro con su presidenta, Susana Pardo, con el objetivo de establecer líneas de colaboración y avanzar en el desarrollo del Palma Culture & Innovation Bay, el proyecto estratégico que transformará la fachada marítima y el barrio de Nou Llevant en un nuevo polo de creatividad, tecnología y sostenibilidad.

Durante la reunión se analizaron experiencias de éxito vinculadas a la colaboración público-privada y a la creación de ecosistemas de innovación. El encuentro permitió reforzar la cooperación entre ambas ciudades, tomando como referencia el modelo consolidado del 22@, reconocido internacionalmente como pionero en la transformación urbana basada en el conocimiento.

Acompañado por el teniente de alcalde y regidor de Innovación, Llorenç Bauzá, así como por los coordinadores municipales David Díez e Ignacio Fernández, Jaime Martínez recorrió los espacios más representativos del distrito barcelonés y conoció de primera mano iniciativas culturales, tecnológicas y empresariales. La delegación también mantuvo reuniones con responsables de la Universidad de Barcelona para explorar vías de colaboración académica y científica, además de visitar las instalaciones de Mediapro, empresa referente en innovación audiovisual y digital.

Noticias relacionadas y más

El Palma Culture & Innovation Bay, que se ubicará en Nou Llevant y se proyectará hacia el Passeig Marítim y el puerto, se consolidará como un hub de talento con el conocimiento, la sostenibilidad, la economía azul y la cultura como ejes tractores. El plan contempla más de 50 proyectos estratégicos, entre los que destaca el edificio de Gesa —ya de titularidad municipal—, que será la sede principal del futuro distrito de innovación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Entrega del bote millonario de 'Pasapalabra': Antena 3 modifica así el horario del esperado momento
  2. La tarjeta única para todo el transporte público de Mallorca estará disponible a partir de octubre
  3. Declaran vulnerable a una inquilina que se gastó un millón de euros
  4. Los jesuitas ultiman la entrega de llaves del colegio y la iglesia de Montesión de Palma al empresario Víctor Madera
  5. Muere en Calpe (Alicante) una bebé de 20 días y su madre está crítica al arrollarlos un coche aparcado al que le falló el freno de mano
  6. Paco Garrido, el anfitrión 'pirata' de Airbnb en Mallorca: 'Nosotros solo tenemos casas y las anunciamos, tengo que comer y vivir
  7. Cómo y dónde solicitar la nueva Tarjeta Única para viajar en el transporte público de Mallorca
  8. Absueltos de un delito contra el territorio por construir una caseta y una piscina en Pollença al haber prescrito los hechos

El Arsenal amarga al Athletic el regreso a la Champions

El Arsenal amarga al Athletic el regreso a la Champions

Felipe VI denuncia la "crisis humanitaria insoportable" que sufre Gaza en sus primeras palabras en Egipto

Felipe VI denuncia la "crisis humanitaria insoportable" que sufre Gaza en sus primeras palabras en Egipto

Trump aplaza tres meses el veto a Tiktok en EEUU tras el acuerdo con China

Trump aplaza tres meses el veto a Tiktok en EEUU tras el acuerdo con China

Champions League: Real Madrid - Marseille, en directo

Champions League: Real Madrid - Marseille, en directo

Pedro Sánchez no es un hijo de puta

Pedro Sánchez no es un hijo de puta

El Fomento del Turismo premia a 'Mallorca Zeitung' por su labor como referente entre los visitantes y residentes alemanes

El Fomento del Turismo premia a 'Mallorca Zeitung' por su labor como referente entre los visitantes y residentes alemanes

Momento exacto en que un dron ruso impacta un edificio en Járkov, Ucrania

Momento exacto en que un dron ruso impacta un edificio en Járkov, Ucrania

Helena Pueyo, ante el reto de la Euroliga: "Nos veo preparadas"

Helena Pueyo, ante el reto de la Euroliga: "Nos veo preparadas"
Tracking Pixel Contents