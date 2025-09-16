Jaime Martínez visita el distrito de innovación 22@ de Barcelona para aplicar sus experiencias en Palma

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, visitó el lunes el distrito de innovación 22@ de Barcelona, donde mantuvo un encuentro con su presidenta, Susana Pardo, con el objetivo de establecer líneas de colaboración y avanzar en el desarrollo del Palma Culture & Innovation Bay, el proyecto estratégico que transformará la fachada marítima y el barrio de Nou Llevant en un nuevo polo de creatividad, tecnología y sostenibilidad.

Durante la reunión se analizaron experiencias de éxito vinculadas a la colaboración público-privada y a la creación de ecosistemas de innovación. El encuentro permitió reforzar la cooperación entre ambas ciudades, tomando como referencia el modelo consolidado del 22@, reconocido internacionalmente como pionero en la transformación urbana basada en el conocimiento.

Acompañado por el teniente de alcalde y regidor de Innovación, Llorenç Bauzá, así como por los coordinadores municipales David Díez e Ignacio Fernández, Jaime Martínez recorrió los espacios más representativos del distrito barcelonés y conoció de primera mano iniciativas culturales, tecnológicas y empresariales. La delegación también mantuvo reuniones con responsables de la Universidad de Barcelona para explorar vías de colaboración académica y científica, además de visitar las instalaciones de Mediapro, empresa referente en innovación audiovisual y digital.

El Palma Culture & Innovation Bay, que se ubicará en Nou Llevant y se proyectará hacia el Passeig Marítim y el puerto, se consolidará como un hub de talento con el conocimiento, la sostenibilidad, la economía azul y la cultura como ejes tractores. El plan contempla más de 50 proyectos estratégicos, entre los que destaca el edificio de Gesa —ya de titularidad municipal—, que será la sede principal del futuro distrito de innovación.