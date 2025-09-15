La APB dará a conocer la reforma del Paseo Marítimo con una carrera solidaria los días 15 y 16 de noviembre

La Autoridad Portuaria de Baleares (APB) dará a conocer la reforma del Paseo Marítimo de Palma con la primera Carrera Solidaria de la APB los días 15 y 16 de noviembre de 2025.

Esta iniciativa, con voluntad de continuidad, nace con el objetivo de promover la actividad física en un entorno emblemático de Palma y apoyar una causa solidaria, según ha indicado la APB en un comunicado.

Se trata de un fin de semana deportivo y familiar que comenzará el sábado 15 de noviembre con una feria de expositores de entidades y organizaciones vinculadas al deporte, la salud y la solidaridad en la plaza de Sant Domingo de la Calzada.

Además, de 10.00 a 18.00 horas se llevarán a cabo actividades deportivas gratuitas para todos los públicos y propuestas lúdicas para los niños. Ese mismo día también se realizará la recogida de dorsales y camisetas para las carreras del domingo.

El domingo 16, a partir de las 09.30 horas, comenzará la jornada deportiva con un calentamiento conjunto y, a las 10.00 horas, se dará el pistoletazo de salida a la Carrera Solidaria de la APB de 10 km, dirigida a mayores de 16 años.

El recorrido permitirá a los participantes descubrir los muelles de Ponent-Paraires, un espacio del puerto habitualmente cerrado al público y que, por primera vez, se abrirá a los corredores.

A partir de las 11.00 horas será el turno de las carreras infantiles, con recorridos adaptados a cada franja de edad, y a las 12.00 horas tendrá lugar la Caminata Popular de 4 km, abierta a todo el mundo.

El presidente de la APB, Javier Sanz, ha destacado que todas las actividades serán gratuitas, si bien las personas que quieran correr en modalidad deportiva podrán realizar una aportación económica simbólica.

Todos los beneficios de la inscripción en la carrera de 10 km de esta primera edición, que tiene un coste de 10 euros, se destinarán íntegramente a Projecte Home Balears, entidad comprometida con la atención y la reinserción de personas con problemas de drogodependencias.

Mientras que la caminata y las carreras infantiles son gratuitas y no competitivas. Al finalizar, todos los participantes recibirán una medalla conmemorativa y una pieza de fruta.

El evento quiere ser también un reflejo del compromiso con la sostenibilidad. Por ello, se instalará una estación de agua potable para que los corredores puedan utilizar botellas reutilizables y así reducir el uso de plásticos de un solo uso.

Las inscripciones ya están disponibles a través de la web de EliteChip y los dorsales deberán recogerse el sábado 15 de noviembre en la plaza de Sant Domingo de la Calzada.