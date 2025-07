El pleno de Palma aprueba la Declaración Responsable «en algunas fases» de la licencia de obra

El PP y Vox han aprobado este jueves la Declaración Responsable para conceder la licencia de obra a un promotor, aunque matizaron sus intenciones iniciales. De este modo, Vox aceptó una transacción del PP para que ese requisito solo afecte a algunas fases de la tramitación.

La redacción final reza que Urbanismo «implantará en aquellas fases de la licencia de obra que la ley permita la declaración responsable como elemento de agilización de trámites y obras para la instauración de una licencia básica y urbanística sin perjuicio de una revisión legal posterior».

El regidor de Vox, Ignacio Esteban, ha defendido la necesidad de acortar plazos para obtener licencias «que en algunos casos se alargan dos o tres años». En suma, ha reclamado que Urbanismo «se centre en lo importante porque hay documentos que se podrían simplificar».

El concejal ha indicado que «el promotor puede declarar que ha presentado lo que pide la normativa y después eso se revisa».

Esteban ha manifestado asimismo que «hay cosas que no se entendieron» cuando Vox y PP aprobaron esta iniciativa en la comisión previa al pleno que se celebró la semana pasada. «No queremos que la declaración responsable lo permita todo. Solo decimos que no se pierda tiempo verificando cosas que se pueden verificar 'a posteriori'. Se puede conceder una licencia preliminar y continuar con el procedimiento hasta tener una licencia definitiva. No quitamos trámites, solo los simplificamos», ha manifestado.

La oposición de izquierdas calificó de «irresponsable» esta iniciativa y advirtió de que pondrá en riesgo las obras. La portavoz de Més per Palma, Neus Truyol, ha indicado que «esta redacción genera todavía más inseguridad jurídica».

PSOE: «Es ilegal»

La regidora del PSOE, Angélica Pastor, por su parte, ha calificado al PP y a Vox de «indocumentados y sinvergüenzas porque creen que el fin justifica los medios».

En este sentido, manifestó que la semana pasada ya advirtieron de que la declaración responsable no es legal. «No sé cómo le han colado este gol siendo abogado y el alcalde arquitecto», ha dicho en referencia al regidor Óscar Fidalgo. «Infringir estas leyes supone cometer un delito. Aquí solo hay caos y desvergüenza», añadió. .