Fulgencio Coll defiende la presunción de inocencia de 'El Charly' y amaga con denunciar a Neus Truyol

Fulgencio Coll pide respetar la presunción de inocencia de Carlos Cortés, 'El Charly', detenido el miércoles en una operación antidroga de la Guardia Civil, y defiende la honorabilidad de la regidora de Vox, Jero Mayans, que colaboró con la Federació d’Associacions Gitanes de les Illes Balears (FAGIB) que preside el propio Cortés.

En este sentido, Vox se plantea denunciar a la portavoz de Més per Palma, Neus Truyol, por afirmar que "Mayans ha sido la mano derecha de Cortés" en la FAGIB. Asimismo, la regidora ecosoberanista se pregunta si existe "alguna vinculación de Mayans o de Vox con la trama delictiva" desarticulada en el marco de la Operación Jaque Mate.

El líder de Vox en Palma, Fulgencio Coll. / B. Ramon

"Jero Mayans es una concejal ejemplar, conoce perfectamente las barriadas y es mi mano derecha en algo tan importante como la implantación de Vox en Palma. Y no se pueden consentir las declaraciones de una persona perversa que debería estar fuera de la política por su maldad y vileza", subraya Coll, portavoz de Vox en Palma, en referencia a Truyol.

Coll ha defendido que su regidora "ha trabajado muchos años en temas de apoyo social, y cuando FAGIB arrancó le pidieron que les ayudara". De este modo, Mayans "les prestó su experiencia y colaboró durante un tiempo con ellos en atención social a familias y mujeres".

'El Charly' y la Federació d’Associacions Gitanes han sido interlocutores habituales del Ayuntamiento de Palma en el complejo proceso de desamantelamiento del poblado de Son Banya. En particular, los últimos años ha mantenido una relación muy fluida con Vox y con el propio Coll. En el punto 46 del acuerdo programático que firmaron Vox y el PP se marca como objetivo desmantelar Son Banya antes de septiembre de 2025 y designa "como interlocutor" a la FAGIB.

"Recuerdo que el regidor que más ha colaborado con el pueblo gitano fue Antoni Noguera (de Més per Palma), una persona muy próxima a la problemática del desmantelamiento de Son Banya y a la que echamos de menos", ha señalado Coll.

"Me dijo que había estado 14 años en la cárcel"

El líder de Vox en Palma ha subrayado que la FAGIB "solicitó subvenciones por valor de 35.000 euros hace un par de años, pero en la actualidad ha recibido cero euros". En todo caso, ha señalado que podría haberlo hecho porque "ha estado haciendo cosas valiosísimas como atención a la mujer gitana y reparto de alimentos a personas vulnerables, no solo gitanas".

Coll ha manifestado que conoce a Cortés desde hace cuatro años. "Me lo presentaron y lo primero que me dijo es que había estado 14 años en la cárcel. Me aseguró que estaba limpio y que había asumido el papel de su padre, el 'Tío Kiko', para ayudar al pueblo gitano. Durante estos años le he visto una gran capacidad de movilización, fundando FAGIB. También organizó un acto cultural a favor del pueblo gitano a nivel nacional con el apoyo del Ayuntamiento", ha valorado.

El líder de Vox en Palma ha puesto en valor la figura de 'El Charly', "una persona que me ha demostrado un comportamiento fuera de duda y por eso he colaborado con él en todo lo que he podido". El patriarca de Son Banya "ha estado noches sin dormir para mediar en enfrentamientos entre familias y para calmar a delincuentes, algunos violentos", ha abundado Coll.

En todo caso, ha manifestado su "sorpresa" por la detención. "Pensaba que había roto con su pasado. Pero respetemos la presunción de inocencia y no condenemos a nadie. Y felicitar a la Guardia Civil por esta gran operación antidroga. Estamos en contra de la tragedia que supone la droga, porque estar al lado de la droga es estar al lado de la muerte y de la pérdida de valores", ha valorado el líder de Vox Palma.

Finalmente, ha expresado su deseo de que "esta historia termine bien" y ha señalado que la FAGIB debe mantener su actividad "sea con el patriarca que sea".

"Vuneración del derecho al honor"

El partido en Palma ha informado en un comunicado que "desde los servicios jurídicos de Vox nacional se está valorando la posibilidad de interponer una denuncia contra Neus Truyol por vulneración del derecho al honor de nuestra concejal", en referencia a Mayans.

"No vamos a permitir que se cuestione la honorabilidad de ninguno de nuestros concejales, como ha hecho Truyol, aprovechando la noticia de la detención del presidente de una entidad federativa que representa a un colectivo vulnerable, y con la que nuestro grupo municipal ha trabajado por el bien de este colectivo, para sembrar la duda sobre nuestra concejal. En política no todo vale y hay líneas rojas que no pueden ni deben traspasarse", argumenta.