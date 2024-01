El Ayuntamiento asegura que preservará los iglús de las colonias felinas: "No se van a tocar" El regidor Llorenç Bauzá garantiza que Cort no retirará ninguno de estos elementos, salvo si necesitan trabajos de limpieza y mantenimiento Pese a ello, el PP y Vox han rechazado una proposición de Més per Palma que reclama "mantener y extender" estas instalaciones a los barrios del municipio