La nueva oficina de atención presencial puesta he funcionamiento por el área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Palma ha atendido a 3.013 personas en sus primeros tres meses de funcionamiento. El nuevo servicio no requiere de cita previa ya que pretende responder a las demandas sociales urgentes que no requieren de la existencia de un expediente abierto en un centro de servicios sociales municipales.

Según la coordinadora general de Bienestar Social, Catalina Trobat, "la covid-19 ha provocado un incremento la pobreza y el riesgo social y ha acentuado situaciones de vulnerabilidad preexistentes". Esta situación se refleja en el crecimiento exponencial de las demandas de ayudas para cubrir las necesidades básicas. Asimismo, según Trobat, el contexto también ha presionado los servicios sociales comunitarios básicos con un aumento imprevisto del trabajo, en especial, el de la realización de informes previos para el acceso a prestaciones, rentas o recogida de alimentos en entidades.

En este contexto de "elevada presión" de los centros de servicios sociales cuando desde el área surgió la iniciativa de crear esta oficina con el fin de proporcionar una atención "directa, rápida y ágil". De esta forma, según Trobat, en esta nueva oficina, situada en la planta baja del edificio municipal Avingudes, "se atienden estas demandas de forma urgente y presencial".

Se puede acudir por las mañanas de lunes a viernes de 9,00 horas a 14,00 horas para solicitar información de servicios sociales, la emisión de certificados de vulnerabilidad para recoger alimentos en las entidades que los distribuyen, informes de acceso a prestaciones como la Renda Social Garantizada o el Ingreso Mínimo Vital, entre otras.

El número de personas atendidas se ha incrementado desde su puesta en funcionamiento. De esta forma, en enero se atendieron a 625 personas, en febrero este número aumentó hasta alcanzar 1.184 y en marzo fueron 1.204.