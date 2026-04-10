Vela
El mallorquín Nikko Palou se lleva el triunfo en la Europa Cup de la clase ILCA 6
Francisca Puig, del Real Club Náutico de Palma, se impone también en la categoría femenina
El mallorquín Nikko Palou logró la victoria en la Europa Cup de la clase ILCA 6 que finalizó este jueves en aguas de Los Alcázares (Murcia). El regatista del Real Club Náutico de Palma (RCNP) se impuso tanto en la categoría absoluta como en la sub-17 y sub-19, superando a oponentes más veteranos.
A Palou le acompañaron en el podio el catalán Iker Múgica, del Club Nàutic Cambrils, que fue segundo, y su compañero de club, Juan Bennàssar, que finalizó en tercera posición.
La Eurilca Europa Cup de ILCA 6 se disputó en aguas del Mar Menor desde el martes 7 y contó con la participación 75 deportistas de 15 países. El dominio de Nikko Palou en los tres días de competición fue contundente, pues ganó en cinco de las ocho pruebas completadas.
La victoria del mallorquín solo peligró tras la tercera regata, en la que cometió un fuera de línea con bandera negra, pero tras la entrada del descarte en la quinta manga, volvió a lo más alto de la clasificación.
La categoría femenina también tuvo una protagonista del RCNP. Francisca Puig fue la joven mejor clasificada en ILCA 6 y logró el triunfo en todas las categorías: sub-17, sub-19 y sub-21. Puig, que hace tan solo dos meses se impuso en el Campeonato de España de ILCA 4, sumó un nuevo triunfo en una de sus primeras regatas en la clase superior, donde se enfrentó a deportistas más experimentadas.
Buena parte del equipo de regatas del Real Club Náutico de Palma que tomó parte en el evento se quedó en Murcia porque el próximo sábado empieza en este mismo escenario el Campeonato de Europa de la clase ILCA 4, que reunirá a 438 regatistas internacionales en representación de 11 países.
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