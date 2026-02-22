Siurell-Sa Sini y Pegasus, subcampeones de Baleares en Mahón

El Campeonato de Baleares de clubes, disputado este sábado por la mañana en las pistas de Mahón, coronó campeón en ambas categorías al Lô Esport Menorca, mientras que los equipos mallorquines Siurell-Sa Sini, en hombres, y Pegasus, en mujeres, se adjudicaron el subcampeonato. A nivel de marcas destacó el récord de Baleares de 5.000 marcha, batido por Carla Fernández (Es Raiguer) con 24:24.24.

Presidieron la entrega de trofeos Rafa Quintana, delegado insular de Deportes, y Biel Gili, presidente de la Federació Balear d’Atletisme.

El Lô Esport, equipo que subió a la Primera División nacional, es un conjunto fundado por Rafa Quintana, con refuerzos de atletas mallorquines y de la península, por lo cual en estos momentos es imbatible en las islas frente a los equipos insulares.

En categoría masculina los alayorenses ganaron seis pruebas, el Siurell-Sa Sini cinco, el Pegasus dos y el Amistat una.

La clasificación masculina fue encabezada por el Lô Esport Menorca, con 101 puntos; el Siurell-Sa Sini, de Juanan Oses, finalizó subcampeón con 81 puntos; el Pegasus, liderado por José Ángel Pinedo, cerró el podio tras una enconada lucha con 79,5 puntos. A continuación se clasificaron Total Team Manacor (66 puntos), Cecome Menorca (55), C.A. Manacor (52,5), Sa Raval (35) y Amistat-NovoMar (23).

Podio masculino del Campeonato de Baleares por clubes, celebrado en Mahón / Joan Miquel Oliver

En féminas la puntuación del campeón, Lô Esport, fue de 90 puntos; el Pegasus finalizó segundo con 78 puntos; y el Siurell-Sa Sini acabó tercero con 57 puntos, completando el podio. Los siguientes equipos clasificados fueron: Es Raiguer (53), Cecome Menorca (43), CA Manacor (37) y Total Team Manacor (34).

El Lô Esport obtuvo la victoria en nueve pruebas, el Pegasus en cuatro y Es Raiguer en una.

Actuaciones individuales

A nivel individual brilló el subcampeón de España sub23 Marc Escandell (Siurell), que ganó los 60 lisos (6.73, viento -1.9) y los 200 (21.95), contribuyendo a la victoria en el 4x60, ganado por el Siurell-Sa Sini con autoridad (25.51). Carlos Oses (Siurell) ganó la longitud (6.92) y fue también pieza clave en el relevo. En triple salto se impuso Amine Ettalydy (Lô Esport) con 14.60, mientras que el ibicenco Josep Tur (Lô Esport) firmó su mejor marca personal en 400 lisos (49.62).

Noticias relacionadas

En féminas, Carla Fernández (Es Raiguer) firmó su MMP en 5.000 marcha con 24:24.24, registro que supone récord de Baleares y mejora su anterior plusmarca. Las mallorquinas del Lô Esport, la montuirera Joana Maria Rigo, ganó los 800 metros (2:14.98) y la porrerenca Apol·lònia Rigo Roig se impuso en los 60 lisos (8.01), contribuyendo además a la victoria en el 4x60 del conjunto alayorense.