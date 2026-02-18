Puerto Portals llevará a Mallorca al foco mundial con la Dragon Gold Cup 2026

Mallorca se convertirá en 2026 en el gran epicentro internacional de la Clase Dragon. Por primera vez en su historia, Puerto Portals acogerá la prestigiosa Dragon Gold Cup, una de las regatas más relevantes del calendario mundial de vela.

Como antesala de esta cita histórica, Puerto Portals organizará del 19 al 22 de febrero la IX Copa del Mediterráneo de la Clase Dragon, una prueba clave que reunirá a 52 equipos inscritos de 16 nacionalidades y permitirá ver en acción a parte de las tripulaciones que regresarán semanas después para disputar la Dragon Gold Cup.

La IX Copa del Mediterráneo: primera gran cita del calendario

La IX Copa del Mediterráneo de la Clase Dragon está organizada por el Club de Regatas Puerto Portals, en colaboración con la Asociación Española de Dragones, la International Dragon Class y la Federación Balear de Vela.

En la Copa del Mediterráneo se premiará a los tres primeros clasificados de la general, así como el trofeo especial Best Corinthian. Para medios de comunicación y público visitante, esta prueba supone la primera oportunidad de conocer de cerca las embarcaciones y el nivel competitivo que volverá a la isla en marzo.

Un icono histórico de la vela internacional

Diseñado en 1929 por Johan Anker, el Dragon fue clase olímpica entre 1948 y 1972 y sigue siendo hoy una de las categorías más activas y prestigiosas del circuito internacional.

Con más de 1.500 embarcaciones activas en 26 países, siendo Alemania el país con mayor flota, el Dragon combina tradición y máxima exigencia técnica. Sus 9 metros de eslora, 2 metros de manga y 1.700 kg de peso lo convierten en una embarcación elegante, táctica y altamente competitiva.

Antesala de la Dragon Gold Cup 2026

La IX Copa del Mediterráneo supone la primera gran cita en el camino hacia la Dragon Gold Cup 2026, que se celebrará del 14 al 21 de marzo en Puerto Portals. Será la primera vez que esta emblemática competición recale en el puerto mallorquín, situándolo en el foco del circuito internacional.

Con esta doble cita, Mallorca refuerza su posicionamiento como escenario de referencia para la vela de alto nivel en el Mediterráneo y confirma a Puerto Portals como uno de los enclaves estratégicos de la Clase Dragon en Europa.