Son Moix da el pistoletazo de salida a una nueva Main Round europea

El Palau Municipal d’Esports de Son Moix ha acogido este martes el acto de bienvenida y la tradicional foto oficial con motivo de la Main Round de la UEFA Futsal Champions League, que arranca este miércoles. Es la tercera fase principal consecutiva que alberga el pabellón palmesano y la sexta ronda europea en total que organiza el club en poco más de tres años, consolidando a Palma como una de las sedes de referencia en el fútbol sala continental.

Como ya es tradición, los cuatro equipos que conforman el Grupo 2 —Illes Balears Palma Futsal, FC Semey (Kazajistán), Etoile Lavalloise (Francia) y FK Chrudim (República Checa)— se han reunido para la foto oficial de familia, que da el pistoletazo de salida simbólico a la competición.

En representación del Ajuntament de Palma, han asistido al acto Javier Bonet, primer teniente de alcalde y regidor de Deportes, y Miquel Àngel Bennàssar, gerente del Institut Municipal d’Esports, quienes han dado la bienvenida a los equipos participantes y les han deseado suerte para esta Ronda Principal que se disputará en Palma del 29 de octubre al 1 de noviembre.

Nuevas camisetas

El Illes Balears Palma Futsal vestirá nuevas equipaciones para las competiciones internacionales esta temporada. El estreno tendrá lugar este miércoles 29 de octubre a las 19:30 horas en el debut de la Main Round de la UEFA Futsal Champions League frente al Etoile Lavalloise francés, y será la camiseta con la que el equipo luchará por clasificarse para los octavos de final del torneo europeo y, una semana después, por levantar la Copa Intercontinental ante su afición.

Dos nuevas camisetas diseñadas exclusivamente para esta ocasión especial, con la personalidad y los colores que definen al club: el verde y el morado. Ambas lucen un patrón geométrico de rombos en degradado, con detalles contrastados en el cuello y las mangas, y con todos los patrocinadores institucionales y privados que hacen posible el proyecto. La equipación verde, con cuello blanco, se presenta como la primera; mientras que la morada, con cuello negro, funcionará como la segunda. Ambas están ya disponibles online y, los días de partido, en la tienda física en Son Moix.