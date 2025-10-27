Mechal bate el legendario récord de Balears de media maratón de Toni Peña

El atleta Said Mechal (ADA Calvià-Vistasol) batió el pasado domingo, en la media maratón de Valencia, el récord de Balears de dicha distancia al firmar un registro de 1h.00:48. Superó así el legendario tiempo de 1h.02:15 que el felanitxer Toni Peña había establecido en 1999 en Kosice (Eslovaquia). En realidad, Peña contaba con una marca de 1h.01:48 lograda en 1992 en Inglaterra, pero aquel registro no se dio por válido al superar la pendiente máxima permitida por el reglamento.

El atleta del ADA Calvià-Vistasol, pupilo de Jhony Ouriagly, salió muy rápido, arriesgando mucho, justo detrás del atleta que acabaría logrando el récord de Europa de media maratón. Said, que va camino de superar a su hermano mayor, se quedó solo en el kilómetro 7 y tuvo que luchar contra el viento en solitario.

Aun así, finalizó con un brillante tiempo de 1h.00:48, marca que encabeza el ranking nacional del año. En las últimas semanas, Said Mechal ya había batido en dos ocasiones el récord de Baleares de 10.000 metros y el de 20 km, además de establecer el récord de España en 15 km.