Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Atletismo

Mechal bate el legendario récord de Balears de media maratón de Toni Peña

El atleta del ADA Calvià registró una marca de 01:00:48 en la prueba celebrada este fin de semana Valencia, superando por más de un minuto el tiempo que logró el felanitxer en el año 1999

Mechal, durante la prueba celebrada en Valencia este fin de semana.

Mechal, durante la prueba celebrada en Valencia este fin de semana. / P.B.

Ponç Bover

Palma

El atleta Said Mechal (ADA Calvià-Vistasol) batió el pasado domingo, en la media maratón de Valencia, el récord de Balears de dicha distancia al firmar un registro de 1h.00:48. Superó así el legendario tiempo de 1h.02:15 que el felanitxer Toni Peña había establecido en 1999 en Kosice (Eslovaquia). En realidad, Peña contaba con una marca de 1h.01:48 lograda en 1992 en Inglaterra, pero aquel registro no se dio por válido al superar la pendiente máxima permitida por el reglamento.

El atleta del ADA Calvià-Vistasol, pupilo de Jhony Ouriagly, salió muy rápido, arriesgando mucho, justo detrás del atleta que acabaría logrando el récord de Europa de media maratón. Said, que va camino de superar a su hermano mayor, se quedó solo en el kilómetro 7 y tuvo que luchar contra el viento en solitario.

Aun así, finalizó con un brillante tiempo de 1h.00:48, marca que encabeza el ranking nacional del año. En las últimas semanas, Said Mechal ya había batido en dos ocasiones el récord de Baleares de 10.000 metros y el de 20 km, además de establecer el récord de España en 15 km.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents