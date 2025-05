L'opinió de J.M. Arbucias: Cap de setmana màgic a Son Moix

El trajecte que ha recorregut el Palmer Basket i el que encara no ha acabat del Fibwi Palma per la Segona FEB m’ha recordat, no sé per què, el poema de Konstantinos Kavafis, que musicà, versionà i popularitzà posteriorment Lluís Llach, Viatge a Ítaca.

Tant Marco Justo com Pablo Cano durant la temporada, mentre navegaven per les seves aigües, no exemptes de dificultats i de sacrificis, sempre han incidit en la idea del dia a dia, en la del treball quotidià, en la de voler ser una mica millors després de cada jornada de feina. No han volgut mirar massa lluny, sempre han estat esclaus del present, i quasi sempre han valorat més la transcendència del recorregut que la rellevància de la destinació, el camí que calia recórrer quasi més que el mateix final. Aquest credo els ha funcionat, per ara.

Per una banda, els més realistes pensaven que aquest cap de setmana els dos equips arribarien a port, que finalitzarien la travessia de la temporada 2024-25. Que amarrarien a les seves Ítaques respectives i diferents, la de l’ascens – el Palmer – i la de l’intent fallit de l’ascens – el Fibwi –. Per altra, els més optimistes pensaven que no, que tots dos remuntarien i que, mentre els immobiliaris celebrarien l’atracament al port desitjat, els de S’Arenal prosseguirien el seu viatge fins a trobar una millor illa i qui sap si la mateixa dels veïnats. Afortunadament els optimistes guanyaren l’aposta.

Dissabte fou un dia històric per al Palmer i màgic. Marco Justo, el seu entrenador, des del primer dia imposà un full de ruta amb un objectiu clar, un destí tan difícil com il·lusionant. Els vents durant el creuer foren en quasi tot moment favorables. El mestratge del seu capità i la bona feina de la marineria els feren més plàcids. Quan familiars i amics des del port d’arribada albiraren que la nau s’apropava, començaren a celebrar l’èxit de l’expedició.

Fou aleshores quan es desencadenà una tempesta que qüestionà que el vaixell pogués atracar al moll de l’illa desitjada. Fou aleshores quan una vegada més l’habilitat dels seus navegants pogué amb un gir de timó precís, portar l’embarcació a la riba de les aigües sospirades... La fase regular fou una bassa d’oli. Els escassos entrebancs sorgits foren superats amb bona nota per una plantilla que, a mesura que anava solcant l’oceà de la lliga, demostrà una superioritat que els situà com a màxims aspirants a l’ascens.

El partit a Càceres creà dubtes, però quedava el de tornada, a casa, a Son Moix, ple a vessar, tenyit de blau turquesa i el grup no fallà. Ancoraren amb èxit. L’Ítaca de l’ascens era ja una realitat.

El de diumenge fou un horabaixa heroic per al Fibwi i també màgic. Quan molts pensaven que Pablo Cano no tindria més remei que combregar amb el missatge del poema i valorar la importància del periple, l’aprenentatge que ha suposat per a ell, per als jugadors, per al club una temporada com la que estava a punt de concloure, aparegué el fet improbable i extraordinari de la remuntada – a Sevilla els fibwis havien perdut de 29 punts – i la manera com es produí fou encara més fascinant: al descans els mallorquins ja havien igualat l’eliminatòria, després d’un parcial de 29-3 al segon quart.

Quan semblava que el nord de la brúixola s’havia perdut a Sevilla, oferint la cara lletja de la moneda, tot canvià a Son Moix i amb un esforç i amor propi majúsculs – la cara amable de la moneda – la superaren. Curiosament, la manca de regularitat de l’equip – capaç del millor i del pitjor – que tant els ha penalitzat durant la fase regular i que la setmana anterior els va fer fregar el ridícul a la capital andalusa, aquest diumenge jugà a favor seu i feren del seu demèrit la millor virtut. Aconseguiren que el somni d’arribar al port de l’illa de l’ascens encara sigui – no deixa de ser difícil – possible.