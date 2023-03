Iago Aspas vuelve a la selección casi cuatro años después, desde junio del 2019, y habló muy claro sobre el anterior técnico, Luis Enrique. El jugador del Celta le reprochó la falta de una alternativa de juego en la delantera, algo que Luis de la Fuente ha corregido.

Aspas afirmó que en el anterior ciclo “no teníamos un plan B cuando se atascaba el plan A. No teníamos opciones para dar la vuelta a la situación”.

El delantero dijo que "no estaba de acuerdo con Luis Enrique" cuando el asturiano justificaba sus ausencias porque era un futbolista sobre el que había que centrar al equipo "Mis datos están ahí, hago más de 10 kilómetros por partido. No podemos depender solo de un jugador en el tema defensivo o los demás te aniquilan". Aspas se definió como un jugador "versátil, puedo jugar en varias posiciones, ya sea en punta o en banda, tengo varios registros, amoldar”.

Sin contacto con Lucho

Iago dijo haber pasasdo “momentos difíciles, no estaba y hacía las cosas bien en mi equipo, la gente por España me decía que tenía que volver, pero el seleccionador debía decidir. Tocaba esperar oportunidad”.

El celtiña cree que sus bajas obedecían solo "a motivos deportivos, nunca tuve una charla con él. Ni le preguntaba cuando venía ni lo hice cuando dejé de venir".

Para Iago Aspas, "es un orgullo y privilegio defender a mi selección. Me tocó esperar, hay un cambio de ciclo, con otro seleccionador. Cree que estoy entre los mejores y estoy deseando que llegue el partido”. El ariete lamentó que "mi juego no valía para el anterior entrenador".

El futbolista, eso sí, relativizó y se sumó a la broma de Luis Enrique cuando decía que lo tenía en su juego de 'Fantasy' de la Liga: “Sería amigo de un cronista como vosotros que le daba buenas puntuaciones”.

Aspas no cree que a este equipo le falte gol ya que "tenemos a los tres máximos goleadores nacionales, si no hay gol, que más se puede poedir,... Están Borja, Joselu, yo, con varios registros. Esta selección no se ciñe solo a un plan como en la anterior etapa”

En cuanto a su posición en el campo, dijo que “lo que me gusta es jugar, el míster me ve de delantero o segundo punta, de enganche en el 4-2-3-1, puedo ser que vaya por fuera en 4-3-3. Ser polivalente a veces es bueno o va en tu contra porque eres suplente de todo”, cerró con buen humor.