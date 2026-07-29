Sa Pobla llena su Plaça Major para ver a Erik Truffaz reinventar a Miles Davis en el arranque del Festival Mallorca Jazz
El trompetista francés, junto al saxofonista Antonio Lizana, abrió este martes la 32ª edición del festival con 'New Sketches of Spain', una relectura del clásico de Davis y Gil Evans con acentos flamencos y mediterráneos
La Plaça Major de sa Pobla se quedó pequeña este martes para el concierto que abría la 32ª edición del Festival Mallorca Jazz sa Pobla. Sobre el escenario, el trompetista francés Erik Truffaz y el saxofonista y cantaor Antonio Lizana presentaron "New Sketches of Spain", un proyecto que retoma y reinterpreta el disco homónimo que Miles Davis grabó junto a Gil Evans en 1960, uno de los álbumes más influyentes de la historia del jazz.
Lejos de una recreación literal, la propuesta de Truffaz y Lizana cruzó el jazz con el flamenco y con sonoridades mediterráneas, en un diálogo musical que combinó la trompeta del francés con el saxo y el cante del artista gaditano. A ambos les acompañó una banda que completó el espectáculo, junto a la bailaora Sara Sánchez, cuya presencia escénica añadió una capa interpretativa más al concierto.
El público, que llenó por completo la plaza, respondió con un silencio atento durante las actuaciones y aplausos prolongados al término de cada pieza, en una noche que la organización del festival define como una de las citas más recordadas de sus últimas ediciones.
Con este concierto arranca una programación que se extenderá hasta el 20 de agosto, con conciertos, actividades divulgativas, cine, presentaciones y propuestas familiares. La programación continuará el martes 4 de agosto en el Parc de Can Cirera Prim, con la actuación de China Moses, una de las voces destacadas del jazz contemporáneo actual.
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