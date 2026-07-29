El Ajuntament presenta una nueva edición de Cinema a la Fresca con 22 títulos
El ciclo de cine gratuito al aire libre programa 15 largometrajes y 7 cortometrajes entre el Parc de les Estacions y la plaza Francesc Garcia Orell, del 3 de agosto al 2 de septiembre
El Ajuntament de Palma ha desvelado este miércoles la programación de Cinema a la Fresca 2026, el ciclo de proyecciones gratuitas al aire libre que se celebrará del 3 de agosto al 2 de septiembre. La presentación tuvo lugar en Can Oms, con la participación del director general de Música i Arts Escèniques, Rafel Brunet, y de varios cineastas vinculados a las películas seleccionadas este año.
El certamen volverá a repartirse entre dos espacios públicos de la ciudad: el Parc de les Estacions, que concentrará la mayor parte del programa, y la plaza Francesc Garcia Orell, que se hará cargo de las proyecciones de la última semana. Las sesiones se mantienen en su formato habitual: lunes, martes y miércoles, a las 21 horas.
En total, el público podrá disfrutar de 15 largometrajes y 7 cortometrajes, todos ellos de acceso libre y gratuito.
Diversidad como sello del ciclo
Brunet ha subrayado durante su intervención el criterio de diversidad que marca la selección, con títulos que combinan catalán, castellano y versión original, y que abarcan desde el cine comercial hasta las producciones de animación e infantiles. El pistoletazo de salida lo dará Padre no hay más que uno 5, de Santiago Segura, el lunes 3 de agosto, mientras que el cierre correrá a cargo de El maquinista de la General, la obra muda de Buster Keaton que este 2026 cumple cien años desde su estreno, el 2 de septiembre en la plaza Francesc Garcia Orell.
Entre medias, el programa del Parc de les Estacions incluye títulos como Casa en flames (Dani de la Orden), Sirat (Oliver Laxe), Batman Ninja versus Yakuza League, Wicked, Anora, Com ensinistrar un drac, El 47 (Marcel Barrena), Weapons, El gabinet del Doctor Caligari (en colaboración con Insel Radio), Flow: un mundo que salvar y Las chicas de la estación, de Juana Macías, producida con la mallorquina La Perifèrica.
En la plaza Francesc Garcia Orell se proyectarán, además del cierre de Keaton, Es gegant des Vedrà, del ibicenco Héctor Escandell y basada en las rondalles recopiladas por Joan Castelló Guasch, y Un like de Bob Trevino.
Espacio para el talento balear y los cortometrajes
El director general ha destacado también la apuesta del Ajuntament por el talento balear, presente en cintas como Las chicas de la estación y Es gegant des Vedrà. Los cortometrajes, por su parte, ganan protagonismo en esta edición y se proyectarán justo antes de los largometrajes en varias sesiones: Les imatges arribaran a temps (Jaume Carrió), Depredador(Javier Fesser, con MECAL), Vida injusta (Amaro Seoane, con MajorDocs), Horrorscope (Pol Diggler, con MECAL), Coin Coin (con MECAL), La innocència (Miki Duran) y Charlie (Anthony Neitzke, con MajorDocs).
A la presentación han asistido también representantes de algunas de estas producciones, entre ellos Bàrbara Ferrer y Montse Rodríguez, productoras de Las chicas de la estación; los directores Anthony Neitzke y Amaro Seoane; Andreu Fullana, productor de La innocència y presidente de la Coordinadora del Cortometraje Español; y Jaume Muguruza, en representación del festival MajorDocs, colaborador habitual del ciclo.
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