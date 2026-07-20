El austriaco Peter Marquant lleva su abstracción lírica a Artà con la exposición 'Pinturas'
La muestra puede visitarse en el Hotel Juz de Yartan hasta el 4 de septiembre y cuenta con comisariado de Pepnot Galeria
El artista autriaco Peter Marquant exhibe su abstracción lírica en Artà en Pinturas, una exposición que se puede ver en el Hotel Juz de Yartan, en la calle de Rafael Blanes 27 de Artà, hasta el próximo 4 de septiembre. La muestra de la obra de este pintor, que divide su tiempo entre Austria y Mallorca, está comisariada por la Pepnot Galeria.
Marquant se formó en la Academia de Bellas Artes de Viena, bajo el magisterio de Wolfgang Hollegha y Josef Mikl, y su trayectoria se enmarca dentro de la tradición de la abstracción lírica europea. Desde la década de 1980 mantiene una relación continuada con Mallorca, vínculo que, según la organización de la muestra, ha marcado de forma significativa su producción artística.
Un reflejo de la luz del Mediterráneo
La obra que se presenta en Artà incorpora referencias a la luz mediterránea, la geografía de la isla y sus espacios arquitectónicos, aunque reinterpretadas a través de procesos de abstracción, sin voluntad descriptiva. Las composiciones se caracterizan por el equilibrio entre gesto, estructura y color, en el que el color actúa tanto como recurso formal como elemento emocional.
Según Pepnot Galeria, la pintura de Marquant no representa lugares concretos, sino que evoca sensaciones y recuerdos vinculados a la experiencia del paisaje, un rasgo que sitúa su obra en un punto de encuentro entre la tradición de la abstracción europea y su vinculación personal con la cultura y la luz mediterráneas.
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