Baaldo publica 'El Llit', un reguetón en catalán que convierte el verano de Andratx en el escenario de una historia de amor imposible

El músico mallorquín Baaldo presenta El Llit, un reguetón en catalán que convierte el verano de Andratx en el escenario de una intensa historia de amor imposible.

La canción narra la relación secreta entre dos chicos: uno vive abiertamente gay, mientras que el otro esconde sus sentimientos por miedo al qué dirán. ‘El Llit’ retrata el deseo, la vulnerabilidad y la libertad de amar.

Producida por Owly G, la canción combina ritmos urbanos, melodías pop con sonidos oscuros y con una identidad mediterránea muy marcada, consolidando la apuesta de Baaldo por crear música actual en catalán sin renunciar a sus raíces.

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El Llit es además el primer adelanto de un nuevo EP que verá la luz a mediados de este verano, un proyecto que gira alrededor del verano en Calvià, sus paisajes, sus contradicciones y las historias que nacen entre sus calles y playas.