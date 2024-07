Empezamos esta sección de náutica remolcable explicando las características que debe tener una embarcación para considerarse remolcable y hablamos de que tiene que poder llevarse por uno mismo, con su propio vehículo y un remolque, pero sin falta de contratar los servicios de un transporte especial. De eso se trata: de poder llevar el barco por carretera hasta donde le apetezca navegar. Pero, una vez allí, ¿Habrá que meterlo en el agua, verdad?

¿Cómo se bota un barco remolcable?

Solo hay dos opciones óptimas: o mediante una grúa o mediante una rampa de botadura. Existe la opción nada aconsejable de usar una pickup y meterla en el agua hasta que una moto de agua se suba navegando directamente encima de la zona de carga... Lo he visto hacer en varias ocasiones y me parece una desfachatez... pero existir existe esa opción. También podemos usar una pequeña neumática que hinchemos sobre la marcha y la botemos en la playa, pero esto ya no se consideraría “embarcación remolcable”.

¿CÓMO SE BOTA UN BARCO REMOLCABLE? / El playólogo

Vayamos a las opciones más sensatas:

La grúa: Consiste básicamente en llegar hasta un puerto con el barco a remolque y contratar los servicios de una grúa para botarlo. Es cómodo y seguro, claro que sí, pero tiene limitaciones horarias, etc. y hay que pagar entre 30 € y 100 € por botadura.

La rampa de botadura: Se trata de un plano inclinado construido al borde del mar de tal manera que parte de él penetra en el agua pudiendo introducir las ruedas del remolque con suficiente seguridad para no perder tracción ni quedar enterrados hasta que la embarcación pueda flotar. Hay lugares donde es posible meter el remolque en el agua aprovechando una vieja carretera sumergida (en embalses principalmente) y en otros casos (generalmente en lagos y/o ríos) donde algunos se arriesgan a meter el las ruedas del coche y del remolque en el agua a pesar de que el firme no es del todo estable. En general podemos afirmar que entrar en una playa con el coche para meter el remolque en el agua es una temeridad que además está prohibido. No es el primero que se queda embarrancado y con multa de regalo.

Esta rampa de la Colonia de Sant Jordi, Mallorca, es una de las mejores de España, y además tiene un precio muy asequible. Está gestionada por Ports IB y se puede adquirir un forfait de 63 € al año. / El playólogo

Hablemos de rampas de botadura: tipos y características.

Las primeras “rampas” de botadura del Mediterráneo son las de los típicos escars (casetas varadero tradicionales) que no son ni más ni menos que rampas sobre las se arrastraba el llaüt sobre unos railes de madera hasta su “garaje”. Luego se fueron construyendo rampas de hormigón para facilitar la entrada de los remolques y ahora son verdaderas puertas al mar de uso muy popular, sobre todo en Illes Balears.

Para llegar hasta esta rampa de Cala Tuent, en Mallorca, hay que bajar por la carretera más sinuosa y peligrosa de Mallorca, la que llega hasta Sa Calobra y el Torrent de Pareis pasando por el famoso Nus de sa Corbata, / El playólogo

¿Qué tipos de rampas hay y qué limitaciones tienen?

Las rampas de botadura pueden ser públicas y gratuitas, o públicas, pero de pago. También existen las privadas como las de clubs náuticos y puertos deportivos que son, generalmente, de pago. En estos puertos es normal que haya una rampa de botadura pero que no dejen usarla a los remolques. Cada vez está más restringido su uso, ya que no quieren problemas (coches que se van al agua, resbalones...) ni “trasiegos” de embarcaciones ajenas al club, ya que suele haber quejas de los amarristas.

Las hay con restricciones horarias y de eslora o de uso totalmente libre. En algunas hay que registrar la embarcación aportando los papeles y el seguro y en otras no hay nada ni nadie que controle ni limite el acceso.

Algunas rampas de botadura de puertos deportivos como el del Real Club Náutico de Portopetro fueron concebidas para la vela ligera y no permiten la entrada con remolques. / El playólogo

Y dentro de los tipos de rampa de botadura las hay recomendables solo para pequeñas esloras o para cualquier eslora remolcable, o solo para vela ligera y/o kayaks o traineras, etc. Las hay con parking gratuito cercano y otras donde tienes que pagar por dejar el coche y el remolque. Las hay con poca inclinación, anchas y fáciles de usar, y otras con peor diseño que solo son recomendables para conductores experimentados.

Algunas tienen agua dulce disponible (para baldear el barco y el remolque/ejes, etc.) Pero, en general, hay de todo y para todos. Es cierto que debería de haber muchas más rampas de botadura pero con las que hay (y conociendo donde están y sus características) tenemos muchas opciones. ¿Hablamos de cifras?

La rampa de Es Coto, en Mallorca, es muy buena elección, aunque hay que extremar las precauciones con el escalón que se forma al final de la rampa. / El playólogo

¿Cuántas rampas hay?

En Illes Balears hay 47 rampas en Mallorca, 32 en Menorca, 11 en Ibiza y 3 en Formentera; es decir, que hay 93 puertas abiertas al mar, y muchas de ellas son totalmente gratuitas. Las gestionadas por Ports IB en la Islas Baleares, además de estar en muy buen estado y muy bien localizadas, se pueden utilizar sin límite por unos 63,4 € al año. En general, la mayor concentración de rampas de botadura de España se da en Galicia, donde además son casi todas totalmente gratuitas. En la costa de Asturias hay 44, en Cantabria 46 y en Euskadi 53. En la de Catalunya hay 31 en Girona, 14 en Barcelona y 23 en Tarragona, y es la comunidad donde más caras son (casi todas son de pago y en algunas cobran de 30 € a 50 € por uso, tanto como una grúa), mientras que En Cádiz hay 21 rampas, 14 en Huelva, etc. y también son de precios “asequibles”, ya que las hay o gratuitas o las gestionadas por Puertos de Andalucía a precios de entre 8 € y 13 € por uso, pero se disparan hasta los 349 € al año por poder usarlas tantas veces como se desee (los precios van en función de la eslora).

Esta rampa de Sa Rápita es gratuita, aunque tiene demasiada pendiente. / El playólogo

¿Cuál es la mejor rampa de botadura?

Si alguien tuviera la amabilidad de preguntarme sobre cual es la mejor rampa de botadura le diría que tuviera las siguientes características:

Una rampa suficientemente ancha (cuanto más mejor, pero mínimo de 4 m). A mayor anchura más facilidad de uso y además permite el uso simultaneo de más de un remolque.

Con poca inclinación pero lo suficiente para no tener que meter mucho el remolque en el agua para ganar calado.

Con el firme estriado y/o bien mantenido, sin algas que afecten al agarre del coche y de uno mismo (ojo con los resbalones).

Con sitio cerca para dejar el coche y el remolque bien aparcados.

Esta rampa de Es Barcarets está gestionada por Ports IB y es una de las más solicitadas de Mallorca. / El playólogo

Con amplitud de espacio a su alrededor para poder maniobrar con comodidad.

Con manguera y grifo para poder baldear y/o endulzar los ejes y bujes del remolque.

Con un muelle cerca para poder embarcar con comodidad y/o dejar el barco amarrado mientras vas a dejar el remolque y el coche aparcado.

¡Y que todo ello sea gratuito o a un precio asequible!

Mi rampa preferida de Mallorca es la de Es Barcarés, en Alcúdia, aunque también me gusta mucho la de la Colonia de Sant Jordi y la de s’Oberta, en Muro.

Hay rampas con firme de tablas de madera, como esta de Formentera, que además son un paraíso. / El playólogo

¿Y la peor?

Notas negativas son, por ejemplo:

Que se quede en seco en bajamar.

Que se forme un escalón peligroso al final de la misma.

Que esté mal conservada y sea muy resbaladiza.

Que esté en una zona afectada por el oleaje.

Esta rampa de Cala Morell, en Menorca, es la rampa con la mayor inclinación de España. No recomiendo su uso con un vehículo. / El playólogo

Que tenga un puente bajo el que pasar por donde no quepa tu barco (como la rampa del puerto de Andratx o la de la dársena de Can Barbera de Palma de Mallorca).

Que tenga una pendiente desmesurada como la de sa Ràpita (Mallorca), o cala Morell (Menorca).

Que haya que bajar por una carretera estrecha y muy sinuosa como la del Port de Valldemossa y la des Canonge, Cala Tuent, etc.

La misma rampa en momentos de calma es una magnífica opción. / El playólogo

La peor rampa de Mallorca es la de cala Sant Vicenç.