¿Qué necesitamos para comenzar en la náutica remolcable?

Muy sencillo: un vehículo tractor, un remolque y un barco remolcable. Entendiendo por “barco remolcable” aquel que por sus características podamos transportar por carretera nosotros mismos, sin necesidad de un transporte especial; y por “vehículo tractor” cualquier coche, furgón o autocaravana que podamos conducir con el carnet B.

Vale sí, pero... ¿Cuáles son los principales factores limitantes a la hora de llevar un barco a remolque? ¿Qué características tienen que tener las embarcaciones para que se puedan considerar remolcables? ¿Qué carnet se necesita? Y, además de todo esto... ¿Qué más hace falta? ¿Empezamos? ¡Pues adelante!

¿Cuáles son los principales factores limitantes a la hora de llevar un barco a remolque?

A) La capacidad de tracción y frenado del vehículo:

Cuando tengas que decidir cuál es la embarcación que te apetecería llevar a remolque el principal factor limitante es la masa máxima remolcable (MMR) que admita tu vehículo tractor. Esa es una información que puedes consultar en la ficha técnica de tu vehículo y que suele aparecer como MMR S/F, c/F (kg).

Es curioso que muchas veces se piense que solo es cuestión de potencia, pero no, es más bien cuestión de capacidad de frenado y de tracción. Porque por mucha potencia que tenga tu coche, si no tiene un buen sistema de frenado y de tracción el peso del remolque apoderará al del vehículo tractor y tendrás muchas más probabilidades de tener un accidente.

MMR S/F (kg) significa masa máxima remolcable sin freno medida en kg.

MMR c/F (kg) significa masa máxima remolcable con freno medida en kg.

En Sant Antoni está la rampa pública y gratuita de la punta d’en Xinxo, donde es muy sencillo botar incluso esta enorme Quicksilver Active 705 Weekend, uno de los barcos remolcables más grandes que existen. Fíjate en lo bajo que es este remolque Brenderup de Remolcs Cortés. Si no fuera así no podríamos usar una rampa de botadura como esta. / El playólogo

La masa máxima remolcable (MMR) es el peso del conjunto del remolque más la embarcación. Es decir, que al peso del remolque hay que sumarle el peso de la embarcación. Pero a la hora de calcularlo no sumes solo el peso del remolque y el de la embarcación en vacío, piensa en el combustible, el agua, los pertrechos, el equipo de fondeo... Para el caso concreto de mi Quicksilver Active Weekend 705 esos “añadidos” pueden llegar a superar los 500 kg (250 kg de gasolina, 100 kg de agua, 100 kg del equipo de fondeo...).

Es conveniente que peses en una báscula de camiones el peso total de tu remolque y embarcación. ¡Te sorprenderías! Y recuerda que no solo está en juego tu propia seguridad y la del resto de conductores, que no es peccata minuta, también está el hecho de que en cualquier momento te pueden pesar y multar por exceso de carga, o que en caso de accidente tu seguro no se quiera hacer cargo porque ibas “pasado” de peso...

¡Y otra cosa muy importante! Esa MMR es el peso máximo remolcable calculado para ir por carreteras sin pendiente. ¿Te imaginas lo que pasa cuando metes el coche y el remolque en una rampa de botadura con ese porcentaje tan alto de inclinación? ¿Y si además esa rampa de botadura está en mal estado y con el firme resbaladizo? Por eso es imprescindible no llevar al límite las capacidades de tu vehículo, porque los coches no flotan como los barcos... ;-)

¿Qué significa eso de “con o sin” freno?

Los remolques ligeros (aquellos que no pueden superar los 750 kg, incluyendo el peso del remolque más el de la carga) no están obligados a llevar un freno de inercia, que es un dispositivo de frenado que funciona como ayuda cada vez que frenas tu coche y el peso del remolque lo hace actuar. Es decir, que con aquellos remolques que no llevan freno de inercia es el propio sistema de frenado del coche el que ha de soportar la inercia de esos 750 kg de más... y por eso hay coches, como por ejemplo un Peugeot 207 SW que no pueden llevar más de 600 kg a remolque sin freno, aunque puede llegar a los 1.150 kg si el remolque es con freno. Puedes verlo en las fichas técnicas que adjuntamos. Una autocaravana sobre chasis Fiat Ducato Maxi, por ejemplo, puede llevar esos 750 kg sin freno o 1.500 kg con freno. Y un Volkswagen Touareg puede llevar 750 kg sin freno y 3.500 kg con freno.

Para trasportar y meter en el agua uno mismo una embarcación tan grande y pesada como esta es imprescindible contar con un buen remolque y cierta habilidad. Yo uso un Brenderup de remolcs Cortés, con el que puedo trasportar barcos de hasta 3.500 kg. No es lo mismo botar el barco con una grúa que en una rampa de botadura, donde el tipo de remolque es el factor decisivo para poder hacerlo con éxito. / El playólogo

B) Las medidas y el peso del remolque/embarcación:

Según el Real Decreto 490/1997, de 14 de abril, por el que se modifica el Código de la Circulación y se determinan los pesos y dimensiones máximos de los vehículos, la longitud máxima de un remolque es de 12 m, y el conjunto de vehículo tractor y remolque no puede superar los 16,5 m. Es decir, que la suma de la longitud del coche más la del remolque no puede pasar de 16,5 m. Esto puede parecer mucho, pero una autocaravana de 8 m y una semirrígida de 7 m de eslora a remolque puede alcanzarlos muy fácilmente al añadir las placas de matrícula y el fueraborda.

En cuanto a la altura y anchura (la principal de las limitaciones junto con la del peso) nuestra embarcación no puede superar los 2,55 m. de manga y los 4 m de altura una vez esté subida en el remolque. La manga es, exactamente, el principal impedimento.

Es interesante matizar que hay embarcaciones semirrígidas que aun pasándose de la manga máxima permitida de 2,55 m (con 3,20 m de manga, por ejemplo) se pueden llevar a remolque porque se les puede deshinchar los flotadores y ganar casi un metro de anchura. Este tipo de embarcaciones son las que tienen la mejor relación peso/dimensiones. Así que si quieres un barco remolcable lo más grande posible vete pensando en una semirrígida.

Resumiendo: que no podemos llevar barcos “rígidos” de más de 2,55 m de manga, unos 3,4 m de puntal y 12 m de eslora. Y en cuanto al peso, lo que nos limite nuestro vehículo tractor (y nuestro carnet). En general, la mayor capacidad de arrastre suele ser de 3.500 kg, que es la de furgonetas tipo Iveco Daily o grandes suv como un Volkswagen Touareg, BMW X5, Audi Q7, Toyota Land Cruiser, Range Rover, etc.

C) El carnet de conducir:

Carnet B: Con el carnet de conducir B no puedes llevar conjuntos de vehículos (coche más remolque) cuya MMA (masa máxima autorizada) exceda de 3.500 kg. Eso quiere decir que la suma de la MMA de tu coche más la del remolque no puede superar los 3.500 kg. Y esto tiene mucha miga... porque dependiendo del coche que tengas estarás más o menos limitado. Porque no se trata de lo que pesan, sino de lo que pueden llegar a pesar según la documentación.

Y me explico: con un Volkswagen Touareg cuya MMA es de 2.840 kg no podrías llevar un remolque de más de 660 kg de MMA teniendo solo el carnet B. Tienes que sacarte el B96 o el B+E. Es decir, que teniendo solo el carnet B y un Touareg solo podrías llevarte una lanchita semirrígida de unos 4 m de eslora (y que la documentación del remolque pusiera que la MMA del remolque se de 660 kg o menos), mientras que con ese carnet y un Peugeot 207 SW, cuya MMA es de 1.691 kg y MMR c/f de 1.150 kg podrías llevarte a remolque una lancha con remolque de hasta 1.150 kg, ya que la suma de la MMA del coche y la del remolque no supera los 3.500 kg. Por eso es importante saber qué vehículo tienes y qué remolque y lancha quieres llevar. Ojo con las documentaciones porque ahí está la clave. Si te compras un remolque cuya MMA sea superior ya no vas a conducir de forma legal. Y a veces pasa que cambias de coche y no te vale el remolque que tenías. O al revés. Así que vete pensando en sacarte el carnet B+E, o al menos el B96.

Carnet B96: Este no es un carnet como tal, se trata de una ampliación del carnet B expedida por la DGT y que autoriza a conducir conjuntos de vehículos de hasta 4.250 kg. Es decir, que con esta ampliación podríamos llevar el VW Touareg junto con un remolque de hasta 1.410 kg de MMA. Esta ampliación no necesita de un examen teórico, pero si de uno práctico más un reconocimiento médico y pagar las tasas de tráfico. Recomiendan dar unas 10 clases y las tasas son de unos 94 €, así que te costará unos 500 €.

Carnet B+E: Esta es mi recomendación, porque con este carnet podrás llevar un conjunto de coche más remolque de hasta 7.000 kg (3.500 + 3.500). Solo tienes que pasar un examen teórico y el mismo práctico que con el B96, así que casi por el mismo dinero (y un poquito más de sacrificio) te puedes conseguir un carnet que te permitirá llevar el convoy de una Quicksilver Active 705 Weekend más un VW Touareg. Y una anotación personal... ¿Sabías que por menos de 30.000 € podrías comprarte de segunda mano una QS Weekend 650 + un VW Touareg? ¡Un sub de lujo y un crucero remolcable para disfrutar como los ricos pero a un precio imbatible!

En el ferry para Ibiza nos encontramos con otro barco que venía desde Italia con un trasporte especial. Nosotros no necesitamos contratar ningún trasporte especial, tan solo hay que tener el carnet B+E y las ganas de llevarte contigo el barco hasta Ibiza, Italia... ¡o China! / El playólogo

D) Tu pericia al volante:

No nos vamos a andar con paños calientes: si te consideras una persona torpe al volante porque no eres capaz de, por ejemplo, llevar el coche marcha atrás con fluidez a lo largo de una calle estrecha, olvídate de pensar en llevar una embarcación a remolque. Y no te digo ya si estás pensando en un crucero remolcable como esta Quicksilver Active 705 Weekend, ya que el remolque más el barco pesa unos 3.200 kg y mide unos 8 m de largo.

Quizás sí puedas apañarte con una pequeña y ligera semirrígida (algo de no más de 5 m de eslora) que seas capaz de empujar a mano para colocarla al pie de la rampa y evitarte la maniobra marcha atrás con el coche, pero para todo lo demás vas a tener que practicar. YouTube está lleno de videos de gente que no logra meter una lancha en la rampa de botadura porque, simplemente, no ha practicado lo suficiente. Ríete. Pero no te desesperes. Porque solo es cuestión de práctica. Yo mismo al principio me veía incapaz y ahora boto yo solo y sin ayuda uno de los barcos más grandes que se pueden llevar a remolque. Cree en ti. Tú también puedes.

