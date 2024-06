¿De verdad la náutica remolcable es la más económica?

En mi entrada anterior os hablaba de como tener un barco en Mallorca sin ser millonario... y sí, parece que muchos ya os veis al timón de vuestro propio barco [...] Pero vayamos al grano y hablemos de cifras: ¿cuánto cuesta tener un barco fuera del agua vs la misma embarcación a flote en cualquiera de nuestros puertos?

Y cuando hablemos de lo que cuesta no pensemos solo en el dinero, sino en lo que le cuesta también a nuestra naturaleza, a nuestro entorno, a nuestros recursos... ¡A nuestra querida Roqueta! Porque no todo es cuestión de dinero. Aquí estamos hablando de productos químicos, de generación de desechos, de consumos de combustible... y de gasto de agua. Estamos hablando de mitigar nuestra huella de carbono y de ser los más ahorrativos y respetuosos con nuestro entorno. Y respetuosos, también, con nuestros vecinos, porque de esto también tenemos mucho que hablar: de ser conscientes de que el espacio para navegar y disfrutar en Mallorca es limitado y de que cada vez somos más los que lo queremos gozar. Y todos, absolutamente todos, tenemos los mismos derechos.

Te cuento los datos que fui recabando y todos los aspectos que fui barajando antes de decidir que me pasaba, por fin, a la náutica remolcable. Y te lo digo desde el punto de vista de un experimentado capitán de yate y explorador profesional del litoral que lleva navegando por toda Europa desde el año 2000, motivo por el cual siempre he tenido en propiedad diversas lanchas, barcos y veleros, de mayor o menor eslora. A flote y en seco, aquí y allá. Barcos de todos los tipos y de todos los palos... Así que hablo con conocimiento de causa.

¿POR QUÉ LA NÁUTICA REMOLCABLE ES MÁS ECONÓMICA?:

A) Porque es menos costoso su almacenamiento:

Tener un barco a flote ya no es como antaño, que cualquiera podía instalar un muerto y una boya para dejar su lanchita fondeada en cualquier zona protegida. Ahora hay que pasar por caja y el precio es cada vez más elevado. Incluso el alquiler de una boya “legal” para dejar tu barco amarrado durante la temporada de verano puede superar al coste del alquiler medio de una vivienda en Palma. Pero, tranquilo, que ese dinero te lo ahorras si guardas, estacionas y “amarras” tu embarcación sobre un remolque, en una plaza de garaje, en una finca, un huerto... y la metes al agua tú mismo a través de una rampa de botadura el día en que te apetece navegar.

Te voy a poner como ejemplo lo que cuesta exactamente mi barco remolcable, esta Quicksilver Active 705 Weekend , en función de si la tienes a flote en un puerto, en una marina seca (una especie de garaje para tener las lanchas guardadas fuera del agua), en un parking de barcos, caravanas, etc. o en tu propio jardín, huerto, calle de la urbanización, etc.

Precio por año de amarre a flote*: 3.033,47 €.

3.033,47 €. Precio marina seca + uso de rampa*: 1.245 €.

1.245 €. Precio por ocupar un parking de pago: Desde 600 € al año.

Desde 600 € al año. Precio por ocupar una parcela, jardín o parking propio: Desde 0 €.

Desde 0 €. * Precios por año (tarifa 2023) en Marina Bonaire. Mallorca

Y tú, ¿Qué prefieres? ¿“Tirar” cada año tres mil euros o invertirlo en la compra y disfrute del barco? Porque muchas veces lo peor no es el desembolso de la compra (hay chollazos de barcos a flote que la gente se quiere deshacer de ellos precisamente por las deudas que arrastran con el puerto), lo peor es mantenerlo, que a veces cuesta mucho más que el propio barco. Por eso la decisión se vuelve tan delicada... y surgen las dudas: “¡pero cómo nos vamos a gastar lo mismo por una lancha de 6 m que por ese precioso barco de 11 m!” Y sí, caes en la trampa. Y vas y te compras “el burro grande”. Aunque no ande. Y no anda. ¡Anda que no! Se te come los euros de la cuenta año tras año lo disfrutes o no. Porque cuanto más grande, más gastón.

B) Porque es menos costoso su mantenimiento:

La embarcación que está fuera del agua guardada en un garaje no está expuesta a los elementos más que cuando se usa y requiere de un menor mantenimiento. Un barco a flote en un puerto se oxida, se ensucia y se llena de algas si no lo mantienes. Y mantenerlo implica un elevado coste económico y de recursos (agua, pinturas y otros productos químicos contaminantes). Mientras que el mismo barco guardado en un garaje puede estar infinidad de años impoluto sin que haya que hacerle absolutamente nada. De hecho no hace falta ni pintarle el casco con antifouling (pintura anti incrustante).

Comparativa*:

Precio por año mantenimiento*: 1.089 €.

Precio por año limpieza exterior**: 2.541 €.

Precio por año de mantenimiento de obra viva***: 900 €.

* Precios por año (tarifa 2023) para la QS Activ 705 Weekend en Marina Bonaire. Mallorca. Incluye revisión de sentinas, de amarras, arrancar motor, comprobación del funcionamiento de bombas de achique y nivel baterías.

** Precios por año (tarifa 2023) para la QS Activ 705 Weekend en Marina Bonaire. Mallorca. Incluye 1 baldeo semanal con limpieza de cristales e inox.

*** Precios por año (tarifa 2023) para la QS Activ 705 Weekend en Marina Bonaire. Mallorca. Incluye traslado, grúa, limpieza, pintura antifouling y ánodos.

Suma total de los costes de almacenaje y mantenimiento de la embarcación QS Activ 705 Weekend:

A flote: 7.563 €.

En seco: Entre 0 € y 600 €.

Dentro de los gastos de mantenimiento enumerados están excluidos los gastos del programa de mantenimiento propios de la marca de motor y embarcación (cambios de aceites, filtros, etc., lo mismo que con un coche) que son los mismos independientemente del tipo de almacenaje del conjunto.

C) Porque es menos costoso su traslado:

Ahora pensemos en que estás en la bahía de Pollença y te apetece navegar por la bahía de Palma, simplemente por cambiar de calas y fondeaderos o porque sopla tramontana y no hay quien pueda navegar por la costa norte. Pues muy fácil: te llevas el barco a remolque con el coche hasta cualquiera de las rampas de la bahía y navegas al resguardo del oleaje. Si tuvieras que hacerlo navegando el coste de combustible para el caso concreto de mi embarcación sería diez veces superior:

La travesía solo de ida de unas 80 millas (unas 4 o 5 horas de navegación) frente a unos 60 km por carretera. Es decir, unos 200 l de consumo de navegación (unos 350 €) ida y vuelta frente a los 20 l de consumo del vehículo tractor (unos 35 € ida y vuelta).

D) Porque los gastos fijos son menores.

Al ser barcos de pequeño tamaño su seguro a terceros es muy económico (desde unos 70 € al año) y además no es obligatorio que pasen la ITB, Inspección Técnica de Barcos, mientras no tengan más de 6 m de eslora. Y eso es muy importante si te pasa como a mi, que estuve más de un año lesionado y sin poder navegar. ¿Te lo cuento?

Pues bien, resulta que a lo peor de las restricciones de la pandemia se sumó una lesión que me dejó imposibilitado durante un año. Total: más de 15 meses sin aparecer por el pantalán y mi ketch allí abandonado. Pero durante todo ese tiempo la cabeza no paraba de darme vueltas... “¡Mecachis!: al pastizal del amarre ahora tengo que añadir los mantenimientos que tuve que contratar para no dejar el barco morir”. Total: ¡casi 10.000 eurazos tirados a la basura! Porque durante todo ese tiempo no pude disfrutarlo nada. Nada de nada. Pero resulta que cuando volví a por la lancha más de un año después de dejarla guardada en la cuadra de mi tío, bien tapadita con su funda, alejada de las miradas de las ovejas y con el cortacorrientes de la batería quitado, llego, la destapo, arranco y... bruuuuummm. ¡Todo perfecto! Y solo por los 70 € al año del seguro a terceros, que fue lo que me costó el mantenimiento de la lancha durante todo ese tiempo (total, para nada, porque no salió de la cuadra :-).

Con esto lo que te quiero decir es que a veces la vida cambia. Te cambia. Y que a veces tener un barco a flote en propiedad es una gran responsabilidad, un lastre, y algo de lo que no te puedes desembarazar en cualquier momento. ¿Te acuerdas del dicho aquel de “cuales son los dos mejores días del armador: el día en que compra el barco y el día en que lo vende”...?. Pues con un barco remolcable eso no pasa, porque la lancha puesta sobre el remolque (en vez del barco a flote) no me dio ni apenas gastos ni dolores de cabeza. Se conservó perfectamente hasta que quise o pude disfrutarla. Fue llegar, espantar las moscas y arrancar. Y esto es lo que de verdad importa: quitarte las telas de araña de la cabeza y aprender a disfrutar lo máximo posible con las mínimas preocupaciones y con los mínimos gastos. ¡Y gozar de la suerte de ser isleño!

¿De veras la náutica remolcable es la más económica? / El playólogo

Con nuestra Quicksilver 705 Active Weekend puedes disfrutar de pasar el día y pernoctar en cualquiera de los muchos fondeaderos que hay en Mallorca, y especialmente en los más estrechos y pequeños, pues es muy fácil de maniobrar y con sus 7 m de eslora ocupa muy poco.

QuickSilver 750 Weekend amarrada en Portocolom. / El playólogo

No tiene sentido tener amarrada a flote nuestra Quicksilver 705 Active Weekend cuando puedes tenerla en el remolque y guardad en una finca, jardín o marina seca al resguardo de la corrosión, etc. Se ahorra mucho y se trabaja mucho menos aún con el concepto de la náutica remolcable.

Barco en rampa a punto de ser sacado del agua. / El playólogo

A pesar de que la Quicksilver 705 Active Weekend es una de las embarcaciones más grandes que se pueden llevar en un remolque sin falta de emplear ningún tipo de transporte especial yo mismo la boto en casi cualquier rampa de botadura sin falta de ayuda. Aquí, por ejemplo, en la rampa del puerto de Badalona, en Barcelona.