James Rhodes y Brigid Mae Power, los conciertos de este finde en Mallorca

James Rhodes y Brigid Mae Power actúan este fin de semana en Mallorca. Son los dos conciertos recomendados por Diario de Mallorca. El pianista se subirá al escenario del Trui Teatre mientras que la cantante y compositora lo hará en Can Tàpera, en la sede de Sa Nostra.

Brigid Mae Power, canciones hipnóticas orientadas al folk

La cantante y compositora londinense de raíces irlandesas Brigid Mae Power llega a Mallorca para actuar en el que será su único concierto en España este 2026. Un recital que tendrá lugar este viernes en Can Tàpera, la sede de la Fundació Sa Nostra en Palma, y que lleva la firma de la promotora The Impossible Bird.

La artista, nacida hace 40 años en Londres en el seno de una familia irlandesa, combina folk tradicional, pop de cámara y psicodélica con texturas atmosféricas.

Según medios como Pitchfork, The Guardian o Rockdeluxe, ha sido por unanimidad una de las gratas revelaciones de los últimos años dentro del panorama del new folk.

Power, que se dio a conocer hace ahora diez años con un álbum que lleva su nombre, Brigid Mae Power, dibuja canciones expansivas que son sencillas, hipnóticas y orientadas al folk, en la onda de artistas como Judee Sill, Bill Callahan y Sharon Van Etten.

En su celebrado tercer álbum, Head above the water (2020, Fire Records), la cantante y compositora presentaba una fusión innovadora de folk tradicional y country: una atractiva combinación de cuerdas, bouzouki, piano y su peculiar voz.

Mientras que en su trabajo más reciente, Songs for You, ha dado una particular visión de temas de artistas que su fallecido padre (Vince Power) amaba. Nueve versiones de artistas desde Roy Orbison a Neil Young, pasando por Television.

El aforo es limitado , por lo que se recomienda compra anticipada.

Viernes 11 de septiembre a las 20h Lugar: Can Tàpera, Fundació Sa Nostra, Palma, anticipada 18 euros en entradium/Ticketib, 20 en taquilla.

James Rhodes, el concierto como episodio inolvidable

El pianista James Rhodes, un apasionado de la música clásica que se ha convertido en un importante divulgador a nivel mundial, llega al Trui Teatre este sábado para ofrecer una experiencia distinta a los recitales tradicionales.

Conocido como el enfant terrible de la música clásica, Rhodes siempre sorprende sobre un escenario: sus conciertos son únicos, al igual que su carisma y talento. En Palma se enfrentará a obras de Chopin, Brahms y Rachmaninov.

En sus conciertos Rhodes interactúa directamente con el público hablando de las obras que interpreta, por qué las eligió y el contexto en el que se compusieron. Además, comparte la historia de su vida y cómo la música, en especial la de Bach, le ayudó a superar obstáculos. Interpreta piezas de compositores como Bach, Chopin, Rachmaninov, Schubert y Beethoven.

Su carrera despegó en 2009, cuando su primer mánager lo animó a grabar su primer CD. Desde entonces ha publicado numerosos álbumes y libros, incluyendo su exitoso libro Instrumental. Memorias de música, medicina y locura y actualmente tiene su propio programa en la radio: En Clave De Rhodes.

Su particular estilo le ha permitido atraer a nuevos públicos, actuando en festivales de música pop y recintos poco convencionales así como en las principales salas de conciertos internacionales: Koerner Hall Toronto, Elbphilhamonie Hamburgo, The Queen Elizabeth Hall Londres, el Liceu de Barcelona, Musikverein Viena, Teatro Real de Madrid, The Barbican Londres y muchos más, desde Australia hasta Hong Kong.

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«Si un concierto de música clásica no es ameno, sino esnob, mejor oírla en casa», señaló a este diario hace unos días, con motivo de una entrevista en la que avanzó algunos detalles de su concierto en Palma y reflexionó sobre su carrera y su oficio: «Creo que la música clásica tiene muchas reglas y es tomada demasiado en serio, como si fuese sagrada. Nos podemos relajar un poco con ella y no pensar que tenemos que ir a un concierto en traje, saber el número de movimientos de una sonata y cuándo aplaudir. Eso me resulta una patraña».