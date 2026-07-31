El festival Cap Rocat y un homenaje a Gardel, grandes citas del finde musical en Mallorca

Diario de Mallorca te recomienda los conciertos más atractivos de este fin de semana en la isla, las citas sonoras que no puedes perderte.

Juan Diego Flórez y Jan Lisiecki, estrellas del Festival Cap Rocat

Este finde, de viernes a domingo, se celebra una nueva edición del Festival Cap Rocat en el Hotel Cap Rocat de Mallorca, bajo la dirección artística de Ilias Tzempetonidis, uno de los nombres más influyentes del mundo de la ópera, director artístico del Teatro di San Carlo de Nápoles, entre otros cargos.

Organizado por la Fundación Madina Mayurqa con el apoyo del Hotel Cap Rocat, esta cita reunirá en Mallorca a estrellas internacionales de la música para ofrecer tres conciertos en un entorno inigualable: el icónico Hotel Cap Rocat, una antigua fortaleza militar declarada bien de interés cultural y ubicada en mitad de un Área Natural Protegida, al lado del mar.

La edición 2026 arrancará hoy con un recital protagonizado por el tenor Juan Diego Flórez, una de las grandes voces del panorama lírico actual, reconocido como un artista supremo en su registro vocal gracias a su técnica impecable, expresividad y elegancia. Acompañado por el pianista Vicenzo Scalera interpretará obras de Bellini, Donizetti, Lecuona, Massenet o Gounod, entre otros, junto al pianista Vicenzo Scalera.

El sábado el festival dará la bienvenida al pianista Jan Lisiecki, que ofrecerá un exquisito e íntimo recital con obras de Falla, Chopin, Brahms, Piazzolla, Albéniz o Schubert. El broche de oro llegará el domingo con Tosca, una de las óperas más populares de Giacomo Puccini, que llega al festival en versión concierto con la participación de artistascomo la soprano Lise Davidsen, el tenor Freddie De Tommaso, el barítono Ludovic Tézier o Sebastià Serra (Angelotti).

Otro de los proyectos formativos del festival es el Coro Festival Cap Rocat, un conjunto creado por el maestro Joan Company para ofrecer a aficionados y profesionales locales del canto la experiencia de compartir escenario con las grandes estrellas de la lírica que participan en el festival. Desde su fundación en 2023, el Coro Festival Cap Rocat se ha ido consolidando como un conjunto artístico de calidad, ganándose el beneplácito del público y la crítica nacional.

De viernes a domingo Lugar: hotel Cap Rocat, Carretera d’enderrocat, s/n, Cala Blava-Llucmajor.

Hernán Jacinto, virtuosismo y elegancia al servicio de Gardel

Hernán Jacinto, que en las últimas dos décadas se ha consolidado como uno de los pianistas y teclistas más aplaudidos de la escena argentina, reconocido por su versatilidad y compromiso, presenta en Palma Gardel, su nuevo trabajo discográfico editado por Club del Disco, en el que revisita el legado de Carlos Gardel desde una mirada jazzística, moderna y despojada de formalismos. Acompañado por Flavio Romero en el contrabajo y Fernando Moreno en la batería, el músico argentino aborda algunas de las canciones más emblemáticas del repertorio gardeliano con libertad, lirismo y una energía creativa contagiosa.

El origen de este proyecto se remonta a 2019, cuando el Teatro San Martín de Buenos Aires invitó a Jacinto a participar en un ciclo dedicado a compositores argentinos. A partir de aquel concierto, para el que preparó una serie de arreglos sobre la obra de Gardel, comenzó a tomar forma el repertorio que años más tarde daría lugar al álbum. A lo largo del disco, el trío construye un universo sonoro en el que las melodías inmortales de Gardel se transforman en materia viva. Clásicos como Por una cabeza, Sus ojos se cerraron o Yira, yira son reinterpretados desde el lenguaje del jazz contemporáneo, abiertos a la improvisación y al diálogo entre tradición y modernidad. El resultado es un disco que combina virtuosismo, elegancia y riesgo, pero también una profunda fidelidad emocional al original. El entendimiento entre los tres músicos, forjado a lo largo de años de complicidad musical, se plasma en interpretaciones que logran revitalizar el legado gardeliano sin perder su esencia.

Hernán Jacinto / .

Distinguido con el Premio Clarín a Músico Revelación de Jazz, Jacinto ha trabajado a lo largo de su carrera con Pedro Aznar, Rubén Rada, Luis Alberto Spinetta, Fito Páez, Hugo Fattoruso y Scott Henderson, entre otros, participando en proyectos que cruzan el jazz, el rock y la música popular. En paralelo a su actividad como colaborador, desarrolló una sólida carrera como solista, liderando tríos, cuartetos y ensambles más amplios. Su discografía combina el piano acústico con sintetizadores y texturas electrónicas, en una búsqueda constante de nuevas formas.

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Lunes 3 de agosto a las 22.30h Lugar: Jazz Lounge Club, Palma.

Daniel y la Quartet de Baño, 35 años de carrera y éxitos

Daniel y la Quartet de Baño Band actúan este viernes en El eterno verano, el ciclo de conciertos de Es Gremi. El grupo, una de las formaciones más queridas y explosivas de la década de los 90, celebra 35 años de carrera con un concierto único donde repasarán canciones de toda su trayectoria. Junto a ellos estará Adhesivos, banda nacida en los locales de ensayo de Es Gremi que reivindica un pop directo, sincero y sin artificios.

Daniel y la Quartet de Baño Band / B.RAMON