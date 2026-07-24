Los conciertos que no te puedes perder en Mallorca: Mobofest, Iván Ferreiro, Hombres G, Samara Joy y el homenaje a Carlos Jambrina

Figuras nacionales e internacionales visitan la isla este fin de semana. Estos son los conciertos que Diario de Mallorca te recomienda no perderte.

Concierto en recuerdo al guitarrista Carlos Jambrina

El guitarrista Carlos Jambrina, fallecido hace unas semanas, será homenajeado este viernes en Santa Maria, en la Factoria de So. En el acto en recuerdo al que fuera integrante del dúo Flamencólicos, muy popular en Palma, participarán Xus Santana, el grupo de rock Dame Ke Fume, Tom Trovador, Alberto Vizcaíno y Tomeu Quetglas, entre otros. Este concierto-homenaje está organizado por Gabriela Ayusa, la otra mitad de los Flamencólicos.

Carlos Jambrina, guitarrista / .

Viernes 31 de julio a las 22.00 horas Lugar: Factoria de So, Santa Maria.

Cerca de 500 percusionistas, en Sa Batummm de Binissalem

La cultura popular vuelve a tomar las calles de Binissalem del 25 al 27 de julio con batucadas, gigantes y bestias de fuego en una cita, la de Sa Batummm, que este año suma representación internacional, con agrupaciones llegadas de Girona, Barcelona y Francia. Este encuentro cultural, organizado por la Colla de Dimonis de la Fil·loxera de l’Infern, que este año celebra su tercera edición desde su creación en 2024, fue impulsado por Tomeu Alorda, Hugo Sifuentes y Antoni Pons.

Un momento de Sa Batummm / .

Sábado, domingo y lunes Lugar: Binissalem.

El Mobofest se despide con un sentido homenaje a Joan Roca

El Mobofest, el festival internacional de música independiente de Mallorca, se despide este fin de semana con una programación de altura repartida en sus cuatro escenarios. Del cartel destacan varios nombres. Uno de ellos es Él mató a un policía motorizado, banda argentina que está considerada una de las más apreciadas de la escena indie latinoamericana. Actúa este viernes, sobre las 22 horas. De la primera jornada también sobresalen los nombres de El Petit de Cal Eril (20 horas), viejos conocidos del Mobofest, donde ya estuvieron hace 8 años; y Maria Jaume (00.30 horas), uno de los valores más sólidos de la nueva escena mallorquina. Completan la oferta del viernes el dúo Svetlana, L’Arannà, Bilo y Cora Yako.

La segunda jornada, la del sábado, estará marcada por el homenaje de Antònia Font al fallecido bajista Joan Roca. El concierto no se celebrará como estaba programado pero el grupo le rendirá un sentido tributo del que no se conocen detalles. Joan Roca era pieza indispensable de la mítica banda mallorquina, junto a Joan Miquel Oliver, Pau Debon, Pere Debon y Jaume Manresa, aunque no desde el principio. Entró en esta formación en sustitución de Pere Estarellas y ya participó en la grabación del segundo disco del grupo, A Rússia. Desde entonces fue uno más del conocido quinteto mallorquín. Los otros grupos y solistas que actuarán el sábado son Dan Peralbo i El Comboi, Mar Grimalt, Carles Medina, Ánimos Parrec, Amulet, Nastallat, Roig!, Reggaetonpare y Freenipples.

Viernes y sábado Lugar: Sant Joan.

Iván Ferreiro aterriza en Es Jardí con su gira ‘Hoy x Ayer’

El cantante Iván Ferreiro aterriza en Es Jardí, en el recinto del Mallorca Live, con motivo de su gira Hoy x Ayer, un homenaje a sus 35 años de trayectoria con un repertorio que conjuga temas de su etapa con Los Piratas hasta canciones de su último álbum.

«Hace un tiempo alguien me comentó que hacía 20 años que había salido Turnedo y haciendo números nos dimos cuenta de que llevábamos ya 35 años haciendo canciones y decidimos celebrarlo con una gira, juntando temas y echándonos a la carretera a ver qué pasaba», ha señalado el músico gallego, cuya actuación estará precedida por la del grupo local Talleres Molina.

En una entrevista concedida a la Agencia Efe, Ferreiro ha confesado que está con muchas ganas: «La verdad es que estaba deseando que empezase ya de una vez la gira. Tenía unas ganas terribles porque ya estaba todo listo, todo ensayado, todo preparado y ya estaba deseando echarme a la carretera».

«He cogido las canciones que más me gustaban, las que más me apetecía cantar y he preparado el repertorio con eso. No sé, espero que sean unos conciertos emocionantes, que estén dedicados a las emociones y que la gente disfrute de la selección de canciones que he hecho», resume.

No obstante, ha confesado que ha dejado fuera algunos temas con los que hoy ya no está cómodo, fruto de su evolución como músico, que han hecho que algunas melodías queden en el pasado.

«Hay un montón de canciones que hacía cuando era joven y cuando crecía y que ahora no disfruto mucho tocándolas. También tiene que ver mucho con que hacer canciones tiene mucho aprendizaje. Realmente con cada canción que haces aprendes algo. Hay un montón de temas que hice con 20, con 25, con 30 que me gustaban y aprendí mucho de ellos en su momento, pero que ahora no me gusta el texto o la melodía o cómo está tocada».

Ferreiro fue durante trece años el cantante, líder y principal compositor del grupo Los Piratas. Tras la separación de la banda, en 2003, se puso a tocar con su hermano Amaro y pronto se consagró como lo que es: un gran cantante en solitario con una gran proyección en el panorama del indie español.

Viernes 24 de julio a las 22 horas Lugar: Recinto Mallorca Live Festival, Magaluf, 42 euros.

Hombres G y ‘Los mejores años de nuestra vida’

Otro concierto multitudinario en Son Fusteret. Uno de los grupos capitales del pop español de los años 80, Hombres G, regresa a Palma. Lo hará este sábado, con sus canciones de siempre, las que están interpretando con motivo de su gira Los mejores años de nuestra vida. Un espectáculo, para público de varias generaciones, con el que cantar, saltar y vivir una noche inolvidable. Con este tour no solo recorren la geografía nacional, también ciudades de Italia, México, Colombia y Perú.

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Hombres G / CARLOS MALDER

Sábado 24 de julio a las 22h Lugar: Son Fusteret, Palma, 55 euros.

La ganadora de cinco premios Grammy, Samara Joy, en el Trui

Nacida en el Bronx y formada en un entorno musical vinculado al gospel, Samara Joy dio el salto al jazz durante sus estudios y alcanzó proyección internacional tras ganar en 2019 el Sarah Vaughan International Jazz Vocal Competition. Desde entonces, su carrera ha crecido de forma destacada, consolidando su impacto más allá del jazz. Con cinco Premios Grammy y una carrera en pleno ascenso, se ha consolidado como una de las grandes voces del momento.

Samara Joy / .