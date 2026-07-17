Perico Sambeat y Joan Dausà, los conciertos estrella de este finde en Mallorca

Diario de Mallorca te recomienda dos conciertos para este finde en la isla, los de Perico Sambeat, grande del jazz nacional e internacional, y Joan Dausà, que presentará las canciones de su nuevo disco, Inmortals, en la plaza de toros de Alcúdia.

Perico Sambeat, un grande para The Jazz Lounge

Una de las figuras más influyentes y aplaudidas del jazz nacional, Perico Sambeat, actúa este sábado en The Jazz Lounge (Carrer dels Apuntadors, 5, Palma) al frente de un grupo integrado por Diego Hervalejo al piano, Joan Garcías al contrabajo y Enric Fuster a la batería.

Considerado uno de los grandes del jazz patrio, el músico valenciano se ha ganado a pulso el prestigio gracias a una carrera, tan brillante como prolífica, que le ha llevado a participar en festivales y programaciones por todo el mundo, y a grabar más de una veintena de discos con su nombre y más de 150 como colaborador, con artistas como Dave Douglas, Ron Carter, George Colligan, Eddie Henderson, Bruce Barth, Michael Brecker, Wallace Roney y un largo etcétera.

Cómodo en distintos géneros del jazz y la improvisación, como pueden ser el bob, el post-bop o el free, sin olvidar el funk o la fusión con el hip hop, ha sabido tender un puente entre el jazz y la música flamenca, como queda demostrado en sus discos Ademuz, Perico o Flamenco Big Band, en los que dejaron huella ilustres de la talla de Enrique Morente y Miguel Poveda.

«En los conservatorios se estudian las partituras pero no su sentido profundo», declaró en una de sus visitas a Mallorca, en 2016, con motivo de una charlas en la Fundación ACA y sa Congregació, en sa Pobla.

Cinco años después volvió a la isla, en 2021, de la mano del Festival Jazz Palma, con su exitoso disco Perico Sambeat Plays Zappa, un trabajo centrado en la obra de Frank Zappa.

Sábado 18 de julio a las 22.15h Lugar: The Jazz Lounge, Palma, apertura de puertas 21.30 horas.

Joan Dausà y sus canciones ‘Inmortals’ llegan a Alcúdia

Inmortals, el primer disco en cinco años de Joan Dausà, se podrá escuchar en directo este viernes en la plaza de toros de Alcúdia, donde se esperan cerca de 1.500 personas.

«Es un disco de canciones, para ser defendidas en el directo, pensadas para ser compartidas», confesó el músico de Sant Feliu de Llobregat hace unos meses en Palma, durante la presentación de este espectáculo.

Dausà actuará en Alcúdia tras triunfar en el Poble Espanyol, en el marco del Barts Festival, donde desató una montaña rusa de emociones. Un concierto que llegó tras otras grandes gestas, como la de llenar el Palau Sant Jordi o el madrileño Palacio de Vistalegre.

«Será un directo muy potente, y muy exigente a nivel técnico», ha adelantado Dausà, con un deseo en mente: «Me gustaría que el público, cuando acabe el concierto, tenga la sensación de que ha pasado un momento de felicidad», que haya vivido un ejercicio «terapéutico de risas y llantos, de vaciarse y sentirse acompañado. Eso ya vale mucho. La entrada cuesta dinero pero una terapia a veces es más cara, y por eso pienso que lo que pasa en un concierto nos puede ayudar a entender ciertas cosas, a sentirnos comprendidos, abrazados desde el principio. Esa es mi intención y voluntad».

Dausà ya conquistó Mallorca en 2025, cuando su pop intimista y melancólico se erigió en banda sonora de las fiestas de Sant Sebastià, con un repertorio que incluyó temas como Trucar, Ho tenim tot, Jo mai mai o Tot anirà bé.

«Si fuera inmortal creo que dedicaría una parte de mi vida infinita a la música. Componer canciones y sobre todo compartirlas me hace muy feliz», ha subrayado un músico siempre preocupado por conectar con el público, por lograr que el oyente «haga suya» su canción y esta «le pueda acompañar en los momentos importantes de la vida».

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Dausà, como dijo en su presentación en Palma, diferencia «entre las canciones de tocar fibra y las de celebración y fiesta, que las pongo un poco para que no estén todo el concierto llorando». En este sentido se refiere a tres de sus nuevos temas, Ho podríem intentar, Immortals y Seria bonic, canciones que «te hacen sentirte acompañado en la dificultad».